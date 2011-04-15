Дайджест газеты "Ведомости" от 5 мая 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 5 мая 2017 года.





"ПЛАТОН" НЕ ПРОШЕЛ ВЗВЕШИВАНИЕ



"Платон" пока не будет участвовать в создании системы весогабаритного контроля за грузовиками. Возможно, проект с политическими рисками решено отодвинуть от президентских выборов.



Оператор "Платона" пока не будет претендовать на участие в создании системы автоматического весогабаритного контроля за грузовиками и отзовет свое предложение, рассказал "Ведомостям" участник совещания в Минтрансе. Мероприятие состоялось 3 мая. На нем представители оператора проекта - "РТ-инвест транспортные системы" (РТИТС) объявили о таком решении, добавил собеседник "Ведомостей".



Автоматическая система весогабаритного контроля - рамки фото- и видеофиксации и весы, вмонтированные в дорожное полотно, - должна дополнить стационарные пункты контроля. Пока систему делает Росавтодор.





ЦЕНТРОБАНК ПРОВЕРЯЕТ "ЮГРУ"



Сбой в работе банка "Югра", на несколько дней затруднивший выдачу вкладов, обеспокоил ЦБ. Как стало известно "Ведомостям", регулятор начал внеплановую проверку банка - вторую в этом году.



Центробанк заинтересовался происходящим в "Югре" после того, как у банка произошел сбой, затруднивший работу с клиентами. На днях в банк вышла внеплановая проверка регулятора, сообщили источники "Ведомостей". Сотрудники ЦБ намерены проверить полноту и своевременность исполнения обязательств перед клиентами в период нештатной ситуации, депозитные операции и операции с прочими привлеченными средствами физлиц, а также информационные технологии банка, рассказывает один из собеседников "Ведомостей". Другой знает, что у регулятора вызывает опасения большой депозитный портфель банка.





ПОКУПАТЬ НУЖНО В РОССИИ



Нормы беспошлинных онлайн-покупок, ввоза личных товаров наземным транспортом и ввоза алкоголя снизятся с вступлением в силу Таможенного кодекса ЕАЭС.



Как будут уменьшаться нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, указано в проекте решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Документ опубликован для общественного обсуждения на правовом портале Евразийского экономического союза (ЕАЭС; Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия).В ЕАЭС пока нет единых норм ввоза товаров физлицами, но этого требует вступающий в силу Таможенный кодекс ЕАЭС, констатирует юрист адвокатского бюро А2 Екатерина Ващилко. Кодекс заработает с 2018 г.



Из документа ЕЭК следует, что сильнее всего изменятся нормы для ввоза товаров наземным транспортом, покупок в зарубежных интернет-магазинах и ввоза алкоголя.





FACEBOOK НЕ РЕЗИНОВЫЙ



Котировки Facebook падают, несмотря на то что социальной сетью пользуется уже почти 2 млрд человек. Компании негде размещать рекламу, и она не объясняет, как будет решать эту проблему.



Социальной сетью Facebook ежемесячно пользуется 1,94 млрд человек, сообщила компания в своей отчетности за I квартал 2017 г. Это около четверти населения всей планеты, которое составляет 7,3 млрд человек, по данным Всемирного банка. За год ежемесячная аудитория Facebook выросла на 17%, ежедневная - на 18%. Каждый день в соцсеть заходит 1,28 млрд человек. Вместе с аудиторией растет и выручка Facebook: в I квартале она увеличилась на 49% до $8,03 млрд, тогда как аналитики ожидали ее на уровне $7,8 млрд. Почти всю выручку Facebook получает от рекламы, причем большую ее часть дает реклама на мобильных устройствах. В январе - марте этого года мобильная реклама составила 85% всей рекламной выручки компании ($6,7 млрд).





ОДОЛЖИТЬ ГОСУДАРСТВУ



Сколько можно потерять на "народных" ОФЗ.

В прошлом месяце наконец заработал механизм привлечение средств граждан путем продажи им государственных ценных бумаг. Размещение так называемых "народных" облигаций стартовало 26 апреля. Через неделю активных операций выяснились некоторые интересные подробности.





ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ



Как президент и премьер выполняют свои обещания.

Почти шесть лет тому назад, 24 сентября 2011 г., Владимир Путин и Дмитрий Медведев, тогдашние самоназначенные кандидаты на посты президента и премьер-министра страны, сформулировали свои предвыборные обещания на предстоящий шестилетний срок деятельности президента (скорее всего, и правительства). Ключевые положения их докладов затем вошли в предвыборную программу партии "Единая Россия". По итогам так называемого электорального цикла 2011-2012 гг. один из них занял пост президента страны, другой - премьера. Оба кандидата получили ресурсы - политические, правовые, административные, финансовые, экспертные, силовые - для выполнения сделанных ими тогда обещаний. Сейчас, когда приближается начало новой президентской кампании, можно подвести предварительные итоги: что из того, что было обещано в сентябре 2011 г., было сделано, а что нет.





ВКЛАДЧИКА ДАЛИ ВЕСЕННИЙ ШАНС



Постоянно снижая ставки депозитов, банки время от времени все же дают вкладчикам шанс разместить деньги под повышенный процент. Весна как раз такое время.



Несмотря на низкий спрос на кредиты, замедление инфляции и ускоренное снижение ключевой ставки ЦБ (с начала года уже дважды, в совокупности на 0,75 п. п. до 9,25% годовых), многие банки не отказываются от традиционных сезонных вкладов с повышенными ставками, а также спецпредложений. В этом году, по наблюдениям банкиров, весенних предложений меньше обычного. К концу апреля 14 из 50 банков с наибольшим объемом вкладов населения предложили весенние вклады с повышенными ставками. Среди них Сбербанк, Райффайзенбанк, Бинбанк, "Уралсиб", "Глобэкс". На этой неделе к ним присоседились ВТБ, Газпромбанк, Московский индустриальный банк.





ЛОМОВОЙ ЗАРАБОТОК МГТС



Доходы МГТС от продажи старого медного кабеля выше, чем от некоторых услуг связи. Такой кабель она сдает в утиль после модернизации сети.



В 2015 и 2016 гг. МГТС заработала на продаже демонтированного медного кабеля примерно по 1,36 млрд руб., следует из отчета компании. Себестоимость (остаточная стоимость кабеля плюс затраты на демонтаж) составила 511 млн руб. и 577 млн руб., говорится в нем, то есть прибыль МГТС от продажи вторсырья составила за два года более 1,63 млрд руб.



В 2016 г. вся выручка МГТС составила чуть более 40 млрд руб., следует из материалов компании. К примеру, доходы от услуг платного ТВ для частных компаний составили чуть более 0,9 млрд руб., от услуг мобильной связи (МГТС как виртуальный оператор работает на сотовой сети материнской МТС) - чуть более 0,4 млрд руб.



Исходя из оптовых цен, которые предлагают за медный лом московские структуры - скупщики, в 2016 г. МГТС могла продать около 4500 т меди. По данным Международного бюро металлургической статистики, в 2016 г. в России в утиль было сдано 23 000 т меди.





ЖЕЛЕЗНЫЙ АГЕНТ



Как студенты из Перми научились продавать человекоподобных роботов.



Три студента из Перми создали робота, способного исполнять обязанности консультанта, промоутера или экскурсовода. Продать 102 робота в 2016 г. помогла остроумная вирусная реклама



Олег Кривокурцев увлекся роботами в 2013 г. на 5-м курсе Пермского государственного политехнического университета, где учился на инженера-конструктора. Втроем с одногруппником Максимом Утевым и Игорем Еремеевым, аспирантом электротехнического факультета, они сделали робота-снегоуборщика, рассказывает Кривокурцев. Они сняли его на видео и выложили ролик на YouTube. В результате робота приобрел покупатель из Чехии за $3000. Во время университетского конкурса "Большая разведка" партнеры познакомились с пермским бизнес-ангелом Алексеем Южаковым, и эта встреча стала поворотной.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 05.05.2017