Дайджест газеты "Коммерсант" от 5 мая 2017 года



СМЕТЕ ВОПРЕКИ

ЧИНОВНИКИ МОСКВЫ РАССЧИТЫВАЮТ СЭКОНОМИТЬ НА РЕНОВАЦИИ ЗА СЧЕТ ЗАСТРОЙЩИКОВ





Федеральный закон о реновации старого жилья еще не принят, но в мэрии Москвы уже обсуждают, как задействовать девелоперов в программе по переселению жителей города. Среди возможных вариантов - использование сторонних компаний в качестве генподрядчиков при квартальной застройке. По информации "Ъ", власти города будут заключать контракты с теми, кто согласится строить по себестоимости или ниже на 15%. После 2020 года девелоперы смогут, как в прежней программе сноса, расселять москвичей за счет строительства дополнительного жилья. Хотя в официальных комментариях опрошенные "Ъ" компании говорят о ситуации нейтрально, в частных беседах они в один голос называют предложения невыгодными.





СОВЕТ ЕВРОПЫ ВЫСКАЗАЛСЯ О КРЫМЕ

КОМИТЕТ МИНИСТРОВ СОСРЕДОТОЧИЛСЯ НА ПРОБЛЕМАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ



Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) вчера опубликовал решение относительно присоединения Крыма к РФ. Ссылаясь на свои прежние позиции по украинским вопросам и резолюцию Генеральной ассамблеи ООН 2016 года о положении в сфере прав человека в Крыму, комитет заявил, что "незаконная аннексия" Крыма и Севастополя "ставит под угрозу мир и демократическую безопасность в Европе". МИД Украины удовлетворен "первым комплексным документом главного руководящего органа Совета Европы, посвященным сугубо крымской проблематике", а МИД РФ его проигнорировал.





ДАННЫЕ НЕ ЛОЖАТСЯ В БЮДЖЕТ

МИНЭКОНОМИКИ ОПАСАЕТСЯ НОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ ПРИНЯТИЯ "ЗАКОНА ЯРОВОЙ"



Предложения Минкомсвязи по реализации "закона Яровой" могут не только нарушить права граждан на тайну переписки и личной жизни, но и привести к незапланированным расходам государственного бюджета, считают в Минэкономики. При этом к организаторам распространения информации в сети предъявляются "невыполнимые требования", которые могут привести к уходу с рынка "любой компании". Сами участники рынка опасаются, что их расходы на оборудование и софт могут вырасти вдвое.





ДВИЖЕНИЕ В СТОРОНУ ЕГЭ

ЕДИНЫЙ ЭКЗАМЕН ПОВЫСИЛ МОБИЛЬНОСТЬ АБИТУРИЕНТОВ И РАСХОДЫ НА НЕЕ



В результате введения единого государственного экзамена (ЕГЭ) мобильность российских учащихся - то есть склонность к смене места жительства ради образования - в больших городах повысилась на 4 процентных пункта, а в малых - на 12 процентных пунктов, свидетельствуют данные Высшей школы экономики. Введение ЕГЭ также стало косвенной причиной роста трат домохозяйств - на 40-50% увеличилась вероятность возникновения у них дополнительных расходов на переезд абитуриентов и на 70% - на их подготовку к экзамену.





НОРМУ БЕСПОШЛИННОГО ВВОЗА УРЕЖУТ ВТРОЕ

ЕЭК НАЗВАЛА СРОКИ И ЭТАПЫ УЖЕСТОЧЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ



Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает к 2021 году втрое снизить для физлиц норму беспошлинного ввоза товаров для личных целей на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Новация коснется ввоза наземными видами транспорта - для авиации сохранятся нынешние правила. Планку, сейчас установленную на уровне €1,5 тыс., планируется снижать в три этапа начиная с 2019 года. Вдвое к 2021 году может сократиться и весовая норма багажа.





"ПОЧТУ РОССИИ" ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД ФРАХТОМ

ГЕНПРОКУРАТУРА ПОДОЗРЕВАЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФГУПА В ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ ВЕДОМСТВЕННЫМ АВИАПАРКОМ





Генпрокуратура направила в СКР материалы, в которых настаивает на возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении "должностных лиц" ФГУП "Почта России". Нарушения были выявлены надзором, проверявшим законность приобретения ФГУПом двух самолетов Ту-204 и их последующей эксплуатации. Замминистра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев, не комментируя претензии Генпрокуратуры, заявил "Ъ", что благодаря собственным самолетам "Почта России" получила возможность организовать работу так, чтобы сроки доставки грузов были быстрыми и не зависели от внешних контрагентов.





ЭЛЛА ПАМФИЛОВА УЧИТСЯ ДРОБЛЕНИЮ

ЦИК ПЕРЕСМАТРИВАЕТ ПОЗИЦИЮ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ



В Центризбиркоме заявили "Ъ", что накануне президентских выборов заметного дробления избирательных участков не будет. Собеседники "Ъ" связывают отказ ЦИКа существенно увеличивать число участковых избирательных комиссий (УИК) с тем, что именно ЦИК будет обязан оплачивать работу сотрудников комиссий нижнего уровня во время президентской кампании.





ПРИЦЕЛЫ У НИХ НЕ ТОЙ СИСТЕМЫ

У ТЕРРОРИСТОВ В СИРИИ НАШЛИ ПРИБОРЫ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ С НОВЕЙШЕЙ ЭЛЕКТРОНИКОЙ ИЗ РОССИИ





Как стало известно "Ъ", военные специалисты в Сирии, исследуя оружие уничтоженных террористов, установили, что снайперы запрещенных в РФ группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" используют прицелы ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях. Жертвами снайперских обстрелов стали погибший на днях подполковник Алексей Бучельников - офицер получил смертельное ранение на полигоне, обучая сирийских солдат вести минометный огонь в темноте,- и еще как минимум трое российских военнослужащих.





"СУММА" ЗАЩИТИТ РОССИЮ ОТ КИТАЯ

ГРУППА НАШЛА НОВЫЕ ПРИЧИНЫ КУПИТЬ "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"



Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова не оставляет попыток купить у ОАО РЖД "Трансконтейнер". Господин Магомедов обратился за поддержкой к Владимиру Путину, обещая, что за счет выкупа блокпакета компании и ее интеграции со своими активами создаст мультипликативный эффект в 560 млрд руб. для экономики. Но железнодорожники планируют развивать контейнерные сервисы сами, ожидая роста доходов от "Трансконтейнера" до 57,6 млрд руб. в 2020 году. При этом ни участники рынка, ни чиновники не могут понять, откуда "Сумма" возьмет деньги на сделку с учетом огромных долгов ее собственной транспортной группы FESCO.





БАНКРОТСТВО ПЕРЕДАЕТСЯ ПО СЕТЯМ

"РОССЕТИ" ТРЕБУЮТ 10.5 МЛРД РУБ. ОТ "МЕЖРЕГИОНСОЮЗЭНЕРГО"



Группа "Межрегионсоюзэнерго" стоит на грани ухода с рынка - как выяснил "Ъ", "Россети" подали заявления о банкротстве к ключевым сбытовым структурам МРСЭН, задолжавшим энергохолдингу более 10 млрд руб. В "Россетях" эти долги уже считают "потерянными". Аналитики полагают, что найти покупателей на активы "Межрегионсоюзэнерго" будет сложно.





"КИНОМАКС" ОБИЛЕТИЛАСЬ

СЕТЬ ОБОГНАЛА ПО ПРОДАЖАМ "ФОРМУЛУ КИНО"



Сеть "Киномакс" по итогам первого квартала обошла "Формулу кино" по числу проданных билетов, выйдя на второе место на рынке. Крупнейшие сети сейчас, напротив, сосредоточены на повышении маржинальности бизнеса, констатируют участники рынка.





"ЗЕНИТ" ОТЧИТАЛСЯ ОБ АУДИТОРЕ

БАНК НЕ УЛОЖИЛСЯ В СРОКИ ПУБЛИКАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ



В разгар сезона публикации банками международной годовой отчетности входящий в группу "Татнефть" банк "Зенит" неожиданно сообщил о переносе срока ее публикации на два месяца. Причина - смена аудитора с "Делойта" на "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", которая аудирует отчетность группы "Татнефть". Шаг логичный, но несвоевременный, указывают эксперты, не исключая, что были и более весомые причины для отказа от услуг "Делойта".





ИГОРЬ СОСИН ПРИГОТОВИЛ ФРЕШ

ЭКС-СОВЛАДЕЛЕЦ OBI ЗАПУСТИЛ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ СЕТЬ



"Ъ" нашел новый бизнес у основателя DIY-ритейлера "Старик Хоттабыч" и бывшего совладельца OBI в России Игоря Сосина. Предприниматель занялся продовольственным ритейлом, создав сеть "Фреш Маркет 77". В течение трех лет под этим брендом планируется открыть до 40 магазинов при объеме инвестиций около 800 млн руб.





"АНГСТРЕМ" ПРОСЯТ ОСВОБОДИТЬ НАНОМЕТРЫ

АФК "СИСТЕМА" НАШЛА МЕСТО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ФАБРИКИ



Как стало известно "Ъ", для создания в России передового производства чипов с топологией 28 нм, которые используются в смартфонах iPhone и Samsung, часах Apple Watch, рассматривается запущенный в августе 2016 года завод "Ангстрем-Т" экс-министра связи Леонида Реймана. Структуры АФК "Система" Владимира Евтушенкова предлагают остановить производство чипов с топологией 110 нм у конкурента и демонтировать оборудование, а взамен готовы создать на этом месте к 2022 году новую фабрику. На строительство "Ангстрем-Т", который запущен меньше года назад, с 2008 года было потрачено более €800 млн средств ВЭБа.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 05.05.2017