Повтор! Инфляция в РФ с 25 апреля по 2 мая составила 0.1%, с начала года - 1.4%

Инфляция в РФ с 25 апреля по 2 мая составила 0.1%, с начала года - 1.4%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедший период цены на баранину, свинину, маргарин, молоко, хлеб ржаной и из пшеничной муки 1 и 2 сортов выросли на 0.2-0.3%. Одновременно яйца куриные стали дешевле на 2.5%, куры, масло подсолнечное, крупа гречневая, сахар и конфеты шоколадные - на 0.2-1%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2.3%. В том числе, капуста белокочанная подорожала на 13.5%, лук - на 8.8%, картофель - на 7.5%, морковь - на 5.8%. В то же время огурцы подешевели на 4.6%.



Цены на бензин автомобильный выросли на 0.2%, на дизельное топливо - не изменились.





"AK&M" от 05.05.2017