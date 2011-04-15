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05/05/2017
09:38

Повтор! Инфляция в РФ с 25 апреля по 2 мая составила 0.1%, с начала года - 1.4%

Инфляция в РФ с 25 апреля по 2 мая составила 0.1%, с начала года - 1.4%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За прошедший период цены на баранину, свинину, маргарин, молоко, хлеб ржаной и из пшеничной муки 1 и 2 сортов выросли на 0.2-0.3%. Одновременно яйца куриные стали дешевле на 2.5%, куры, масло подсолнечное, крупа гречневая, сахар и конфеты шоколадные - на 0.2-1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2.3%. В том числе, капуста белокочанная подорожала на 13.5%, лук - на 8.8%, картофель - на 7.5%, морковь - на 5.8%. В то же время огурцы подешевели на 4.6%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0.2%, на дизельное топливо - не изменились.


"AK&M" от 05.05.2017
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