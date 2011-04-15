Чистая прибыль Роснефти по МСФО в I квартале выросла на 8.3% до 13 млрд руб.

Чистая прибыль Роснефти по МСФО, относящаяся к акционерам, в I квартале 2017 года выросла на 8.3% до 13 млрд руб. в годовом исчислении. Общий объём чистой прибыли достиг 21 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные компании.



Выручка составила 1.41 трлн руб. ($24.8 млрд), EBITDA - 333 млрд руб.



"Компания остаётся лидером отрасли по инвестиционной активности, продолжая работать над монетизацией уникальной ресурсной базы и ориентируясь на плановое завершение крупных инвестиционных проектов в ближайшие годы. Внешняя среда остаётся непростой: продолжающаяся волатильность на глобальных товарных рынках, значительное укрепления курса рубля - все это отразилось на финансовых результатах компании. Вместе с тем, менеджмент предпринимает все возможные усилия по дальнейшему повышению эффективности деятельности, а также реализации синергетического потенциала интеграции активов Башнефти. Проводимые мероприятия позволили сохранить операционную прибыль компании в долларовом выражении на уровне IV квартала 2016 года, а по отношению к I кварталу 2016 года нарастить ее более чем в полтора раза. Компания продолжает эффективное взаимодействие с Правительством РФ по выработке инвестиционных стимулов и механизмов для реализации полного потенциала своей ресурсной базы, а также в вопросах обеспечения устойчивой финанс овой модели развития нефтеперерабатывающего бизнеса. Даже с учетом стратегических приобретений, синергетический потенциал которых будет полностью реализован уже в краткосрочной перспективе, компания продолжает сохранять консервативные уровни финансовой задолженности (чистый долг/EBITDA 1,56x) и устойчиво генерировать денежный поток", - заявил председатель правления и главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин.



ПАО НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль Роснефти в 2016 году по МСФО упала на 49% до 181 млрд руб. с 355 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации упала на 3.1% до 4.988 трлн руб. с 5.15 трлн руб. При этом показатель EBITDA вырос 2.7% и составил 1.278 трлн руб., маржа EBITDA - на 1.2 п. п. до 25%.



"AK&M" от 05.05.2017