Суд кассационной инстанции поддержал ФАС в деле о перевозках нефтепродуктов на Чукотке

Арбитражный суд Московского округа признал законным и обоснованным решение ФАС России по делу в отношении ГУП ЧАО "Чукотснаб" и ЗАО артель старателей "Полярная звезда" и оставил без изменения решение Арбитражного суда города Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по этому делу. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Напомним, в декабре 2015 года антимонопольная служба признала Чукотснаб и а/с "Полярная Звезда" нарушившими закон "О защите конкуренции". Компании заключили антиконкурентное соглашение для обеспечения побед а/с "Полярная Звезда" в закупках услуг по перевозке нефтепродуктов автотранспортом.



Чукотснаб и а/с "Полярная Звезда" разработали специальные ограничительные требования для автоперевозчиков, в частности увеличение размеров обеспечения заявок и исполнения контрактов. Эти требования включались в закупочную документацию, что обеспечивало а/с "Полярная Звезда" победы в закупках унитарного предприятия более чем на 800 млн руб., подчёркивает ФАС.



"В ходе рассмотрения антимонопольного дела ФАС России установила, что антиконкурентное соглашение негативно влияло на ситуацию с ценами на нефтепродукты в Чукотском регионе. Выявление и пресечение такого соглашения привело к стабилизации ситуации на товарном рынке реализации нефтепродуктов, в частности к снижению цен на дизельное топливо в 2016 году. В настоящее время ГУП ЧАО "Чукотснаб" и ЗАО артель старателей "Полярная Звезда" за незаконные действия привлечены к административной ответственности", - пояснил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.





"AK&M" от 05.05.2017