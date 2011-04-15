Ингосстрах застраховал строительно-монтажные работы в новом терминале Международного аэропорта Емельяново

СПАО "Ингосстрах" застраховало строительно-монтажные работы в новом терминале Международного аэропорта Емельяново. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



В соответствии с условиями контракта Ингосстрах обеспечит страховой защитой строительно-монтажные риски и гражданскую ответственность подрядной организации на весь период проведения работ и 36 месяцев после ввода нового терминала в эксплуатацию.



Объекты строительства застрахованы от рисков гибели, утраты или повреждения в результате любого внезапного непредвиденного события. Также застрахована гражданская ответственность предприятия на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при строительстве и монтаже объекта.



Лимиты страховой ответственности установлены в соответствии с законодательством РФ. Контрактом предусмотрены следующие страховые суммы: возмещение материальной ответственности - 5.6 млрд руб., ответственность перед третьими лицами - 10 млн руб.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 05.05.2017