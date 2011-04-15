Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05/05/2017
12:01

Ингосстрах застраховал строительно-монтажные работы в новом терминале Международного аэропорта Емельяново

СПАО "Ингосстрах" застраховало строительно-монтажные работы в новом терминале Международного аэропорта Емельяново. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

В соответствии с условиями контракта Ингосстрах обеспечит страховой защитой строительно-монтажные риски и гражданскую ответственность подрядной организации на весь период проведения работ и 36 месяцев после ввода нового терминала в эксплуатацию.

Объекты строительства застрахованы от рисков гибели, утраты или повреждения в результате любого внезапного непредвиденного события. Также застрахована гражданская ответственность предприятия на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при строительстве и монтаже объекта.

Лимиты страховой ответственности установлены в соответствии с законодательством РФ. Контрактом предусмотрены следующие страховые суммы: возмещение материальной ответственности - 5.6 млрд руб., ответственность перед третьими лицами - 10 млн руб.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 05.05.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100