Губернатор Курской области Александр Михайлов принял участие в заседании Госсовета РФ. Об этом говорится в сообщении Управления информационного обеспечения Комитета информации и печати Курской области.



Президент РФ Владимир Путин провёл в Кремле совместное заседание Госсовета и президентской комиссии, посвящённое исполнению указов о социально-экономическом развитии России, подписанных главой государства 7 мая 2012 года.



В.Путин подписал тогда одиннадцать "майских указов", определяющих цели развития страны в социальной, экономической, внешнеполитической, демографической сферах, в области безопасности. Они содержат свыше 200 поручений правительству со сроками выполнения до 2018-2020 годов.



На Госсовете обсуждались три основных блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.



Сегодня в Курской области работает 30 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (в каждом муниципальном районе и городском округе) и 136 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ в сельских (городских) поселениях с численностью более 1000 человек. По принципу "одного окна" предоставляется 267 наименований государственных и муниципальных услуг. По итогам 2016 года в МФЦ обратилось почти 1.2 млн заявителей, что на 37% превышает показатель 2015 года.



В регионе с 2013 года реализуется адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. До 1 сентября 2017 года планировалось переселить 1292 человек из 108 аварийных домов общей площадью 21.2 тыс. кв. м. На сегодня эта программа практически завершена.





"AK&M" от 05.05.2017