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05/05/2017
13:39

А.Мордашов увеличил долю в компании Nordgold до 98.37% с 90.73%

Золотодобывающая компания Nordgold погасила 28.76 млн глобальных депозитарных расписок (GDR), выкупленных у миноритариев в рамках ранее объявленной оферты. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на материалы компании.

В результате погашения доля основного акционера Nordgold Алексея Мордашова выросла с 90.73 до 98.37%.

Nordgold приняла решение провести делистинг GDR и прекратить их обращение на Лондонской фондовой бирже (LSE) в феврале 2017 года. Уход с биржи менеджмент Nordgold объяснил тем, что рыночная капитализация не отражала фактической стоимости компании.

Делистинг предусматривал выкуп GDR у миноритариев по $3.45 за бумагу, оферта действовала до 16 марта. Миноритариям было предоставлено право остаться акционерами Nordgold после делистинга с возможностью в дальнейшем предъявить акции для выкупа по указанной цене.

Предъявить бумаги для выкупа можно после объявления финансовых результатов компании по МСФО за первое полугодие 2017 года или первое полугодие 2018 года, а также после объявления финансовых результатов за 2017 и 2018 годы. В виде GDR на Лондонской бирже обращалось 9.25% акций Nordgold.

Nord Gold N.V. - дочерняя компания ПАО "Северсталь", основанная в 2010 году путём реорганизации золотодобывающего дивизиона холдинга. В состав компании входят 8 действующих рудников в четырёх странах: России, Казахстане, Гвинее и Буркина Фасо, а также ряд объектов на стадии развития и разведки. Консолидированные запасы компании оцениваются в 23 млн тройских унций золота и 103 млн тройских унций серебра, доказанные запасы золота - 8.9 млн унций.

Чистая прибыль NordGold за 9 месяцев 2016 года по МСФО составила $149.2 млн. Показатель EBITDA за 9 месяцев EBITDA составил $370 млн.


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