Акционеры ChemChina одобрили поглощение Syngenta

Поглощение швейцарской агрокомпании Syngenta китайским концерном ChemChina стоимостью $43 млрд одобрено акционерами Syngenta, более чем 80% которых проголосовало за осуществление этой крупнейшей M&A-сделки китайского бизнеса за рубежом. Об этом говорится в сообщении Financial Times.



Китайский государственный химический концерн 5 мая объявил о принятии предложения на покупку акций со стороны владельцев 80.7% акций, что превышает необходимый для успешного осуществления сделки порог в 67%.



На начальном этапе, когда о сделке было объявлено более года назад, инвесторы выражали сомнения в том, что сделка будет доведена до конца, указывая на возможные проблемы с контролирующими органами, безопасностью и финансированием. Однако ChemChina недавно устранила два последних значительных препятствия для сделки, получив одобрение американских и европейских регуляторов.



Цена предложения ChemChina составляет $465 за акцию с оплатой денежными средствами.



В сообщении ChemChina говорится, что главный офис Syngenta останется в швейцарском Базеле, а в составе обновлённого совета директоров будет четыре независимых директора.



Покупка Syngenta - одна из трёх "мегасделок", обещающих трансформировать глобальную индустрию агрохимии и семеноводства, объём которой достигает $100 млрд. Другие две "мегасделки" - слияние Dow Chemical и DuPont стоимостью $140 млрд и покупка Monsanto фирмой Bayer за $66 млрд.







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