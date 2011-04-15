Аэропорт "Кольцово" приобретёт пакет акций компании "СарАэро-Инвест" за 2.05 млрд руб.

Совет директоров ПАО "Аэропорт Кольцово" 4 мая одобрил сделку с заинтересованностью - договор о приобретении акций. Об этом говорится в сообщении компании.



В соответствии с договором аэропорт приобретает у ПАО "СарАэро-Инвест" 20.5 млн его обыкновенных акций дополнительного выпуска, размещаемого по цене 100 руб. за каждую на сумму 2.05 млн руб.



Международный аэропорт "Кольцово" (ИНН 6608000446) - один из ведущих аэропортов России, входит в холдинг "Аэропорты Регионов". Стратегическим инвестором реконструкции аэропорта является ГК "Ренова". "Кольцово" сотрудничает более чем с 50 российскими и зарубежными авиакомпаниями, которые напрямую связывают Екатеринбург более чем со 100 городами Европы, Азии, Северной Африки.



Аэропорт "Кольцово" в январе-марте 2017 года обслужил более 940.4 тыс. пассажиров, что на 21% выше аналогичного показателя 2016 года и является историческим рекордом для компании.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Аэропорт Кольцово" за 2016 год по РСБУ снизилась на 3.95% до 691.037 млн руб. с 719.456 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 3.15% до 4.564 млрд руб. с 4.425 млрд руб., прибыль от продаж - на 2.96% до 1.451 млрд руб. с 1.41 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 4.52% до 1.006 млрд руб. с 962.443 млн руб.



















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