ВТБ24 выплатит вкладчикам банка "Образование" 9.96 млрд руб.

ВТБ24, действующий от имени Агентства по страхованию вкладов в качестве банка-агента, сегодня, 5 мая, начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка "Образование". Об этом говорится в сообщении ВТБ24.



Ожидается, что в ВТБ24 могут обратиться около 16.4 тыс. вкладчиков банка, общий объём выплат составит 9.96 млрд руб.



Приём заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 5 мая 2017 года по 5 мая 2018 года. Помимо ВТБ24, выплаты вкладчикам банка "Образование" будут производить Россельхозбанк и РГС Банк, действующие от имени АСВ и за его счёт в качестве банков-агентов.



ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Образование" 21 апреля 2017 года. Проблемы у банка возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. При этом в ходе надзора за деятельностью банка выявлены недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, подчёркивает ЦБ.



АКИБ "Образование" создан в 1991 году по решению крупнейших высших учебных заведений Москвы, в 2000 году все высшие учебные заведения вышли из состава акционеров, их доли приобрели коммерческие организации. По величине активов кредитная организация на 1 апреля 2017 года занимала 118-е место в банковской системе Российской Федерации.





"AK&M" от 05.05.2017