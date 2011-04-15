Инфляция в РФ в апреле составила 0.3%, с начала года - 1.3%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Цены на продукты питания в апреле выросли на 0.6%, с начала года - на 1.8%. На непродовольственные товары цены увеличились на 0.2% (+1.1%). Цена на платные услуги населению подорожали на 0.2%, с начала года - на 1%.



В апреле значительное влияние на рост потребительских цен оказало удорожание плодоовощной продукции. Цены на капусту белокочанную выросли на 28.6%, картофель - на 21.5%, лук репчатый - на 24.5%, морковь - на 11.1%. На 7.8-7.9% стали дороже лимоны, помидоры и свёкла. В то же время апельсины, огурцы и чеснок подешевели на 3.5-5.4%, овощи замороженные, груши, орехи и сухофрукты - на 0.3-0.7%.



Среди других наблюдаемых видов продовольственных товаров на 0.7-1.3% увеличились цены на свинину, сметану, сырки творожные, глазированные шоколадом, смеси сухие молочные для детского питания и мороженое.



Вместе с тем на 1-1.4% стали дешевле мясо птицы, национальные сыры и брынза, рыба живая и охлажденная, на 0.2-0.3% - сельди солёные, масло оливковое, майонез, чай, пиво зарубежных торговых марок.



В апреле продолжал отмечаться рост цен на отдельные виды сезонных непродовольственных товаров. Так, на 0.6-1.4% увеличились цены на коньки роликовые, велосипеды для взрослых, зонты, отдельные виды одежды и обуви весенне-летнего ассортимента для взрослых и детей.



Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 0.6-0.7% возросли цены на краску для волос, сигареты с фильтром зарубежных марок, еженедельные газеты в розницу, комплекты столовых приборов из нержавеющей стали, чайники эмалированные, лопаты садовые, батарейки электрические типа АА, пеленки и белье для новорождённых, отдельные виды бельевого трикотажа, строительных материалов (стекло оконное листовое, цемент тарированный).



В то же время на 0.5-1.1% подешевели свежесрезанные цветы, мониторы для настольного компьютера, смартфоны, миксеры, блендеры, электрочайники, газовое моторное топливо.



В апреле среди наблюдаемых видов услуг пассажирского транспорта существенный рост тарифов отмечался на услуги автомобильного транспорта. Так, проезд в маршрутном такси и городском коммерческом автобусе стал дороже на 1.1% и 0.8% соответственно. Одновременно услуги такси подешевели на 0.1%.



В группе услуг железнодорожного транспорта стоимость проезда в купейном вагоне скорого нефирменного поезда выросла на 0.9%, в плацкартном - снизилась на 0.4%. На 0.7% стали дороже услуги воздушного транспорта.



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