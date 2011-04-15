Дайджест газеты "Ведомости" от 12 мая 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 12 мая 2017 года.





"СПУТНИК" НЕ ВЗЛЕТЕЛ



За три года существования национальный поисковик "Спутник" не набрал популярности. "Ростелеком" может закрыть или переориентировать проект.



Поисковая система "Спутник", которую "Ростелеком" запустил весной 2014 г., не стала популярной. Теперь проект должен быть либо закрыт, либо переориентирован на другие задачи, рассказали "Ведомостям" источники.



Как технический проект "Спутник" состоялся, но как популярный в рунете поисковик - нет, констатирует один из собеседников "Ведомостей". По данным LiveInternet, у sputnik.ru нет даже 1% поискового рынка рунета. В апреле число переходов со "Спутника" на другие сайты рунета составило 100 823. У самых популярных поисковиков - "Яндекса" и Google миллиарды переходов.



Один из вариантов - переориентировать "Спутник" на задачи, связанные с расчетом больших данных.





НОВОЕ ВИНО ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ



Винодельческая компания, основным владельцем которой считается президент ВТБ Андрей Костин, расширяет свои владения в Крыму: она приобрела еще 1088 га в районе Севастополя.



Севастопольская компания "Инвест резерв" приобрела три земельных участка на аукционах департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя.



100% "Инвест резерва" принадлежит компании "Инвест плюс". Последняя - операционная компания крымского винного хозяйства Alma Valley. Основным бенефициаром этой компании считаются структуры, близкие к председателю правления ВТБ Андрею Костину, сообщал в 2014 г. журнал Forbes. В частных беседах топ-менеджеры Alma Valley также называли владельцем Костина.



Хозяйство, которое будет создано в Севастополе, будет выпускать вино под новым брендом.





СМАРТФОНЫ СНОВА В МОДЕ



Продажи смартфонов в России в марте резко выросли. Это произошло благодаря вернувшемуся на полки сотовой розницы Samsung и подержанным iPhone.



В марте 2016 г. смартфонов в России было продано на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов "Евросети". Это совпадает с данными компании - партнера нескольких ритейлеров (с ее отчетом ознакомились "Ведомости"). О 16%-ном росте говорит и представитель "М.видео" Валерия Андреева.



Во многом рост произошел благодаря возвращению на прилавки "Евросети", "Связного" и в салоны "Мегафона" смартфонов Samsung. Из их розницы Samsung исчез летом 2015 г, сети объясняли это большим количеством брака,



Еще одна причина резкого всплеска интереса к смартфонам - увеличение продаж iPhone в марте на 30%, посчитала "Евросеть". Ее представители связывают это, в частности, с появлением на рынке восстановленных аппаратов iPhone 6 Plus.





МИЛЛИАРДЫ В ТУШИНЕ



На месте бывшего Тушинского аэродрома появится около 1 млн кв. м офисов, жилья и инфраструктуры в рамках проекта "Ростех-сити". РФПИ, китайские и ближневосточные инвесторы могут вложить в него почти $1,5 млрд.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ; создан РФПИ и China Investment Corporation, CIC) и компания Vi Holding Виталия Мащицкого займутся совместным освоением территории бывшего Тушинского аэродрома. Соглашение об этом они подпишут в ближайшие дни, рассказали "Ведомостям" три источника.



В рамках проекта, который сейчас называется "Ростех-сити", на месте бывшего аэродрома предусмотрено строительство около 1 млн кв. м офисных площадей, а также жилья, спортивных и социальных объектов, говорят три источника, близких к участникам будущего соглашения. Значительную часть офисных площадей, по их словам, арендует госкорпорация "Ростех".





АСВ ПОДМИГНУЛО БИНБАНКУ



АСВ требует с Бинбанка 2,7 млрд руб. в конкурсную массу Татфондбанка: он получил от рухнувшего банка кредиты в обмен на его облигации.



Конкурсный управляющий Татфондбанка - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 6 апреля подало в Арбитражный суд Татарстана заявление о признании недействительной сделки по обмену прав требования по кредитам на облигации Татфондбанка.



Судя по всему, путем совершения взаимосвязанных сделок Бинбанк произвел замену проблемных прав требования к Татфондбанку на его нормальный актив, говорят юристы.





СТАНЕТ БОЛЬШЕ НЕФТИ



ОПЕК считает, что добыча нефти в США продолжит расти - если продолжит действовать договор о сокращении добычи. Соглашения это не отменит, уверены эксперты.



В конце мая состоится встреча министров стран - участниц соглашения о сокращении добычи нефти как входящих в ОПЕК, так и независимых. На повестке дня решение, продлевать ли соглашение о снижении добычи на 1,8 млн баррелей в сутки до конца 2017 г. или нет.



Потребление нефти в среднем вырастет на 700 000 баррелей в сутки - до 95,05 млн, прогнозирует ОПЕК. Но производство может перераспределиться в пользу не входящих в ОПЕК государств. Основной прирост добычи может прийтись на США - 200 000 баррелей в сутки. Беспокойство, которое вызывает рост добычи в США, скорее всего, не приведет к срыву переговоров о продлении соглашения, сходятся во мнении эксперты.





БЕРЕЗКИН ПРИНЕС СМАРТФОН НА ПОЧТУ



Первым пользователем российской мобильной операционной системы Sailfish от Григория Березкина станет "Почта России": она купит 15 000 смартфонов Inoi на 171 млн руб.



Вчера "Почта России" определила победителя конкурса на закупку 15 000 смартфонов для почтальонов. Это будут смартфоны Inoi на операционной системе (ОС) Sailfish Mobile OS Rus. За устройства компания заплатит 171,1 млн руб. при начальной цене конкурса 195 млн руб. Получается, что смартфоны оценены в 11 400 руб. Это укладывается в среднюю цену корпоративных закупок смартфонов в России.



Первоначальную ОС Sailfish разработала финская компания Jolla, созданная выходцами из Nokia. В 2015 г. стало известно, что совладелец Jolla - Березкин. "Почта России" будет первым покупателем смартфонов Inoi в нашей стране. "Ведомостям" не удалось обнаружить эти устройства в продаже, а на предзаказ их предлагает интернет-магазин Buyon.





КАК СНЯТЬ ДОЛГОВОЙ ЗАНАВЕС



Сейчас более 1% россиян лишены права на выезд за рубеж из-за долгов. Чтобы не испортить себе зарубежный отдых, стоит заранее проверить, нет ли вас в их числе, и попытаться снять запрет.



Собираясь отдохнуть с семьей летом в Турции, фоторедактор Дмитрий Новожилов неожиданно вспомнил, что полгода назад обнаружил в личном кабинете на сайте налоговой службы задолженность по транспортному налогу за несколько последних лет за давно проданный автомобиль. Пока исправить ошибку налоговиков не удалось, и он волнуется, не сорвется ли поездка из-за возможного запрета на выезд, который могут наложить судебные приставы.



Его опасения не напрасны. Только за I квартал 2017 г. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) вынесла 874 000 граждан с долгами по кредитам, штрафам, алиментам и проч. постановления об ограничении права на выезд за рубеж. Это почти вдвое больше, чем за I квартал прошлого года. А всего на 1 апреля 2017 г. без права на выезд оказались 1,5 млн человек.





СТАРТАПЫ АВТОМАТИЗИРУЮТ ТРУД ЮРИСТОВ



Искусственный интеллект создает угрозу для рабочих мест юристов. Многие уходят из крупных фирм, чтобы основать собственный технологический стартап.



Юридические фирмы медленно адаптируются к новым технологиям. Их бизнес-модель предполагает наличие множества низкооплачиваемых сотрудников, выполняющих большую часть рутинной работы, в то время как доходы нескольких партнеров могут исчисляться миллионами фунтов. Однако после кризиса 2008 г. бизнес начал сокращать расходы на юридическое сопровождение, а новые технологии позволяют автоматизировать черновую работу.



Пока применение новых технологий не привело к сокращениям сотрудников, говорят в юридических фирмах. Но все еще впереди: юристы пока только экспериментируют с искусственным интеллектом, а не применяют его широко. По оценкам Deloitte, технологии способствовали сокращению количества рабочих мест в юридическом секторе на 31 000, а в ближайшие 20 лет позволят автоматизировать труд еще 114 000 юристов. Еще 39% работников сектора находятся в зоне высокого риска остаться не у дел в следующие два десятилетия.





АНТИСОВЕТСКАЯ ВЕРА



Как "Свидетелей Иеговы" преследовали в СССР.

Запрет деятельности "Свидетелей Иеговы" Верховным судом как экстремистской организации содержательно вполне похож на то, как это и другие религиозные сообщества преследовались в СССР. Их репрессировали за антисоветскую деятельность.



В конце 1940-х - начале 1950-х гг. политика советской власти по отношению к религиозному "подполью" совершила примечательный внутренний поворот: был заново сформулирован тезис о целесообразности депортации представителей отдельных "неисправимых" религиозных групп (последняя такая операция - депортация "Истинно-православных христиан" - состоялась в 1944 г.). Контора уполномоченного по делам религий и культов при Совете министров СССР (УДРК) имела свои республиканские и областные представительства, которые надзирали за всеми конфессиями по всей стране, кроме православной, за которой надзирала отдельная и особая контора. Много работы у УДРК было в западных, аннексированных районах. Именно оттуда в основном высылались "сектантские элементы".





КАРТИННЫЙ БУНТ



Покупатели предметов искусства устали от афер на арт-рынке. Они требуют прозрачности, особенно в крупных сделках.



Поиск баланса между интересами продавцов предметов искусства, желающих сохранить инкогнито, и покупателей, нуждающихся в большей прозрачности становится главной проблемой современного арт-рынка. Многочисленные аферы, о которых стало известно в последнее время, пошатнули доверие к арт-рынку. Публика требует большей прозрачности сделок, часто окруженных тайной, особенно если речь идет о приобретении очень дорогих объектов.



Яркий пример - закрывшаяся в 2011 г. нью-йоркская галерея Knoedler Gallery со 165-летней историей. Десятилетиями галерея продавала подделки, при этом покупателям не предоставлялось никакой информации о происхождении картин, кроме того, что они принадлежали "Мистеру Икс" или его сыну "Мистеру Икс - младшему".



Между продавцом и покупателем предметов искусства могут стоять несколько дилеров и агентов, и оба могут никогда не узнать, кто был второй стороной сделки. К примеру, семейный траст миллиардера Дмитрия Рыболовлева потратил около $2 млрд на приобретение предметов искусства через швейцарского арт-дилера Ива Бувье, но предыдущие владельцы работ остались покупателю неизвестны, а цены многих покупок впоследствии оказались завышенными. Их судебный спор продолжается.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 12.05.2017