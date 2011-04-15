Дайджест газеты "Коммерсант" от 12 мая 2017 года



СКОРЫЙ ПОЯС "МОСКВА-ПЕКИН"

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ СТАНУТ КАК ШЕЛКОВЫЕ



Как стало известно "Ъ", стартующий 14 мая в Пекине форум "Один пояс - один путь" наряду с генсеком КНР Си Цзиньпином откроют президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш. Мероприятие соберет представителей более 100 государств и подведет первые итоги развития китайской инициативы Шелкового пути, выдвинутой в 2013 году. Для Китая форум станет демонстрацией возросшего при новом генсеке статуса страны в мире, для России - возвращением "политических долгов" и средством укрепить позиции Евразийского экономического союза перед лицом растущей китайской мощи.





ДЕНЬГИ ВКЛАДЧИКОВ ПРЕДАЮТ ЗЕМЛЕ

НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ПОМОЩИ МОЖЕТ ЗАТРУДНИТЬ ВЫПЛАТЫ КЛИЕНТАМ ТАТФОНДБАНКА





Татарстан одобрил создание механизма помощи пострадавшим клиентам банков региона через создание земельного фонда. Такое решение лишает надежды вкладчиков Татфондбанка, которые ранее пошли по судебному пути, как того требовало Агентство по страхованию вкладов. Позитивная судебная практика, которая только начала складываться для вкладчиков в регионе, не устояла - суды стали тотально отказывать в удовлетворении таких исков, уповая на фонд, сроки создания которого еще не определены.





ПИРАТЫ РАСШИРИЛИ ЭКРАН

В КИНОТЕАТРАХ СТАЛИ ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ НЕЛЕГАЛЬНЫХ КОПИЙ



Борьба с пиратством в России в последние пять лет не приносит существенных результатов, сообщило в своем отчете Торговое представительство США. Среди позитивных моментов в 2016 году оно отмечает лишь работу Мосгорсуда по блокировке пиратских сайтов. Несмотря на это, по данным ведомства, за год в России в четыре раза выросло число копий фильмов, незаконно отснятых в кинотеатрах.





ПРИКАЗЫ ПРОГУЛИВАЮТ ЭКЗАМЕНЫ В АВТОШКОЛАХ

МИНЮСТ ПРОСЯТ ПОМОЧЬ НАЛАДИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГИБДД



Общероссийская реформа подготовки водителей вновь притормаживает: Минюст не регистрирует приказы МВД, в которых записаны правила взаимодействия ГИБДД и образовательных организаций во время экзаменов. Прояснить ситуацию Межрегиональная ассоциация автошкол попросила министра юстиции Александра Коновалова. Отсутствие приказов повышает риск коррупции на местах, говорят эксперты. Страдают и граждане: им приходится ездить на экзамены за 100-150 км от дома или ждать очереди по два-три месяца, чтобы получить права.





КРЕДИТОРЫ ПРОЯВИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ

ДОЛГИ С ГРАЖДАН ВСЕ ЧАЩЕ ВЗЫСКИВАЮТ В УПРОЩЕННОМ СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ



Механизм упрощенного взыскания долгов физлиц в суде в рамках приказного производства заработал в полную силу. Кредиторы и взыскатели активно используют возможность получения исполнительных документов без судебного разбирательства как такового. Однако против массового внедрения такой процедуры в нынешнем виде выступают правозащитники и депутаты, настаивая на расширении прав должников в части оспаривания подобных заочных решений.





ДЕКЛАРАЦИИ ЗАЛИВАЮТ В ЕГАИС

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СПИРТНОГО ОСВОБОДЯТ ОТ БУМАЖНОЙ РАБОТЫ



Запланированная еще на октябрь 2016 года отмена декларирования для компаний, работающих на алкогольном рынке, становится все ближе: соответствующие поправки начал готовить Минфин. Однако участники рынка опасаются, что освободиться от бумажной волокиты смогут лишь работающие с ЕГАИС крупные игроки, тогда как небольшим предприятиям, для которых декларирование наиболее накладно, сохранят такую форму отчетности.





ВАГОНЫ ПОДОГНАЛИ В БЮДЖЕТ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СУБСИДИРОВАНИИ ИХ ПОКУПКИ



Покупатели вагонов получат долгожданные 5 млрд руб. субсидий на 2017 год - по информации "Ъ", постановление правительства подписано 10 мая. За счет субсидий государство поддержит выпуск порядка 17 тыс. инновационных полувагонов и специальных вагонов. Вместе с тем, по мнению экспертов, спрос уже настолько подстегнул выпуск вагонов, что субсидии будут вычерпаны полностью за счет контрактов первого полугодия.





БУХГАЛТЕР ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

В ЧЕМ ИНТЕРЕСЫ РОССИЙСКИХ ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ



Публичные компании не замечают влияния акционеров, а госсектор не ориентируется на мнение рейтинговых агентств. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансовых директоров (CFO), проведенного компанией Odgers Berndtson. При этом в сферу деятельности топ-менеджеров помимо повышения эффективности управления и обеспечения финансовой устойчивости компаний входят и непрофильные направления - риск-менеджмент и комплаенс.





ОБОРОТНАЯ СТОРОНА "МОЕЙ УЛИЦЫ"

НА ВРЕМЯ МОСКОВСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ У РЕСТОРАНОВ МОЖЕТ УПАСТЬ ВЫРУЧКА





Самая масштабная за последние три года реконструкция улиц Москвы в этом году приведет к потерям для рестораторов, которые не смогут открывать летние веранды. Их заведения могут лишиться 20-70% выручки. Компенсировать эти затраты возможно будет в последующие годы за счет ожидаемого роста трафика.





ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ ОТПРАВЯТ ПО ПОЧТЕ

ТОВАРЫ ИЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ МОЖНО БУДЕТ ОПЛАТИТЬ ЧЕРЕЗ EMAIL



"Яндекс.Деньги" запускают сервис приема платежей в интернет-магазины через электронные рассылки - кнопку оплаты можно будет внедрять прямо в письма. На рынке уже есть подобные сервисы: считается, что такой инструмент может быть полезен для продажи товаров с небольшим средним чеком. Но из-за роста мобильного трафика электронные рассылки в принципе используются все меньше, констатируют участники рынка.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 12.05.2017