Повтор! Google оплатила штраф в размере 438 млн руб.

Корпорация Google Inc. 9 мая 2017 года оплатила административный штраф в размере 438 млн руб., назначенный Федеральной антимонопольной службой. Об этом говорится в сообщении ФАС России.



Ранее, 17 апреля 2017 года, в Арбитражном суде Московского округа мировым соглашением завершилось двухлетнее разбирательство между Федеральной антимонопольной службой и корпорацией Google. В рамках мирового соглашения удалось найти механизм устранения последствий, ранее выявленных ФАС России нарушений антимонопольного законодательства и обеспечить конкуренцию на рынках мобильных приложений, в первую очередь, мобильного поиска.



Напомним, что в сентябре 2015 года ФАС России признала Google нарушившим часть 1 статьи 10 закона ("О защите конкуренции", злоупотребление доминирующим положением).



ФАС России установила нарушение в действиях Google, которые приводили к запрету на предустановку конкурирующих приложений других разработчиков. В результате, из-за отказов другим производителям мобильных устройств, самый эффективный канал распространения приложений – предустановка – оказался полностью зарезервирован за Google.





"AK&M" от 11.05.2017