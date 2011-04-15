Французская Engie собирается продать нефтегазовые активы за $4 млрд

Французская энергетическая группа Engie готовится заключить сделку по продаже разведочных и добывающих активов британской компании Neptune Oil & Gas. Об этом говорится в сообщении Financial Times.



Для компании Engie, 29% которой владеет правительство Франции, продажа данных активов станет значительным шагом в реализации стратегии, направленной на продажу активов стоимостью в 15 млрд евро с целью снижения зависимости от углеводородного бизнеса и тепловой генерации.



Кроме того, в рамках сделки китайский государственный инвестиционный фонд China Investment Corporation, которому в настоящее время принадлежит 30% нефтегазового бизнеса Engie, увеличит долю владения в данных активах за счёт приобретения доли до 49%.



По словам источников, задействованных в процессе подготовки сделки, переговоры находятся в завершающей стадии, но сложный характер сделки, в которую вовлечены три компании и активы на пяти континентах, повышает неопределённость в отношении её завершения.



Нефте- и газодобывающий бизнес Engie включает более 300 лицензий на разведку и добычу ресурсов в 12 странах от Великобритании и Норвегии до Алжира и Индонезии.



Продажа активов компании Neptune продолжает тенденцию притока частных инвестиций в нефтегазодобывающие активы в Северном море, отмечается в сообщении.



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