Правительство изменило порядок подтверждения стажа для начисления пенсии. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Правительства.



"В частности, установлен упрощённый порядок подтверждения периодов ухода за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет", — говорится в документе.



Согласно справке к документу, эти периоды будут подтверждаться сведениями индивидуального (персонифицированного) учёта.



Принятые решения позволят обеспечить наиболее полный учёт и последующую реализацию пенсионных прав граждан.



"AK&M" от 12.05.2017