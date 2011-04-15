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Правительство изменило порядок подтверждения стажа для начисления пенсии. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Правительства.
"В частности, установлен упрощённый порядок подтверждения периодов ухода за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет", — говорится в документе.
Согласно справке к документу, эти периоды будут подтверждаться сведениями индивидуального (персонифицированного) учёта.
Принятые решения позволят обеспечить наиболее полный учёт и последующую реализацию пенсионных прав граждан.
"AK&M" от 12.05.2017