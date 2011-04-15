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12/05/2017
11:37

Правительство изменило порядок подтверждения стажа для начисления пенсии

Правительство изменило порядок подтверждения стажа для начисления пенсии. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Правительства.

"В частности, установлен упрощённый порядок подтверждения периодов ухода за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет", — говорится в документе.

Согласно справке к документу, эти периоды будут подтверждаться сведениями индивидуального (персонифицированного) учёта.

Принятые решения позволят обеспечить наиболее полный учёт и последующую реализацию пенсионных прав граждан.

"AK&M" от 12.05.2017
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