ЦБ РФ будет предоставлять свои услуги на Едином портале госуслуг

ЦБ РФ будет предоставлять физическим и юридическим лицам свои услуги на Едином портале государственных услуг. Об этом сообщается на сайте ЦБ.



В электронном виде в ЦБ РФ можно будет направлять уведомления, необходимые для соблюдения законодательства о раскрытии информации на рынке ценных бумаг. Таким же образом можно будет направить уведомления от лиц, получивших право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на акции отдельных категорий некредитных финансовых организаций (НФО).



Кроме того, через портал госуслуг будет предоставлена возможность получать выписки из отдельных государственных реестров и реестров лицензий НФО, а также реестров иных лиц, в том числе актуариев, аттестованных лиц и другое. На Едином портале также будет доступна информация из Центрального каталога кредитных историй о бюро, в котором хранится кредитная история гражданина.



Данный способ взаимодействия позволит значительно повысить скорость и удобство получения услуг Банка России. Впоследствии список предоставляемых услуг планируется расширить.



Воспользоваться новыми сервисами можно будет после завершения всех необходимых технологических работ по размещению услуг на портале.



"AK&M" от 12.05.2017