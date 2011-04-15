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12/05/2017
12:16

ЦБ РФ будет предоставлять свои услуги на Едином портале госуслуг

ЦБ РФ будет предоставлять физическим и юридическим лицам свои услуги на Едином портале государственных услуг. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

В электронном виде в ЦБ РФ можно будет направлять уведомления, необходимые для соблюдения законодательства о раскрытии информации на рынке ценных бумаг. Таким же образом можно будет направить уведомления от лиц, получивших право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на акции отдельных категорий некредитных финансовых организаций (НФО).

Кроме того, через портал госуслуг будет предоставлена возможность получать выписки из отдельных государственных реестров и реестров лицензий НФО, а также реестров иных лиц, в том числе актуариев, аттестованных лиц и другое. На Едином портале также будет доступна информация из Центрального каталога кредитных историй о бюро, в котором хранится кредитная история гражданина.

Данный способ взаимодействия позволит значительно повысить скорость и удобство получения услуг Банка России. Впоследствии список предоставляемых услуг планируется расширить.

Воспользоваться новыми сервисами можно будет после завершения всех необходимых технологических работ по размещению услуг на портале.

"AK&M" от 12.05.2017
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