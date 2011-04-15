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12/05/2017
12:26

НБУ получил две заявки на покупку доли в Проминвестбанке

Национальный Банк Украины (НБУ) получил заявки на покупку Проминвестбанка (украинская "дочка" российского ВЭБа). Пакеты документов подали два гражданина Украины, имена которых регулятор не называет, передаёт УНИАН.

В соответствии с законодательством НБУ может рассматривать документы в течение трех месяцев со дня получения полного пакета, в том числе - проверять деловую репутацию, финансовое состояние инвестора и источники происхождения средств.

Проминвестбанк является одним из крупнейших украинских банков по объёму активов. 99.4% акций банка находятся в собственности российской государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности ("Внешэкономбанк").

Ранее глава ВЭБа Сергей Горьков заявил, что ВЭБ рассматривает предложения четырёх инвесторов по покупке украинского дочернего Проминвестбанка, конкретика может появиться к середине мая.



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