НБУ получил две заявки на покупку доли в Проминвестбанке

Национальный Банк Украины (НБУ) получил заявки на покупку Проминвестбанка (украинская "дочка" российского ВЭБа). Пакеты документов подали два гражданина Украины, имена которых регулятор не называет, передаёт УНИАН.



В соответствии с законодательством НБУ может рассматривать документы в течение трех месяцев со дня получения полного пакета, в том числе - проверять деловую репутацию, финансовое состояние инвестора и источники происхождения средств.



Проминвестбанк является одним из крупнейших украинских банков по объёму активов. 99.4% акций банка находятся в собственности российской государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности ("Внешэкономбанк").



Ранее глава ВЭБа Сергей Горьков заявил, что ВЭБ рассматривает предложения четырёх инвесторов по покупке украинского дочернего Проминвестбанка, конкретика может появиться к середине мая.







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