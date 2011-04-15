СИА Интернейшнл приобрела 30% производителя антисептиков "Бентус лаборатории"

Компания "СИА Интернейшнл" приобрела 30% ООО "Бентус лаборатории" – производителя антисептиков под известной маркой Sanitelle. Об этом сообщает издание Vademecum.



Ранее этот пакет акций принадлежал АО "ВТБ Капитал Управление активами". Сумму сделки стороны не разглашают, в "СИА" лишь отметили, что цена была "рыночной".



По словам президента "СИА Интернейшнл" Сергея Пивня, доля в "Бентус лаборатории" была приобретена по рыночной стоимости "с учётом лидерской позиции компании на рынке антисептиков и хороших перспектив развития".



Увеличивать долю в "Бентусе" на текущий момент "СИА Интернейшнл" не планирует, уточнил он.



Других изменений в структуре собственности "Бентус лаборатории" не произошло. Согласно ЕГРЮЛ, 20.88% компании принадлежат кипрской "РМГ Холдинг Лимитед", по 13.83% – американской "Симонян Энд Ассошиэйтс Консалтинг Инк", Микаелу Егиазаряну и генеральному директору "Бентус лаборатории" Гайку Симоняну. Остальные доли распределены между другими физическими лицами.



Компания "Бентус лаборатории" была основана в 2003 году Гайком Симоняном, его двоюродным братом Рубеном Симоняном и предпринимателем Микаелом Егиазаряном. "ВТБ Капитал Управление активами" стал инвестором "Бентус лаборатории" в 2009 году. По данным "СИА Интернейшнл", выручка ООО "Бентус лаборатории" в 2016 году достигла 240 млн руб. против 141.7 млн руб. (данные СПАРК) годом ранее.



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