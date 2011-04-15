Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/05/2017
12:20

СИА Интернейшнл приобрела 30% производителя антисептиков "Бентус лаборатории"

Компания "СИА Интернейшнл" приобрела 30% ООО "Бентус лаборатории" – производителя антисептиков под известной маркой Sanitelle. Об этом сообщает издание Vademecum.

Ранее этот пакет акций принадлежал АО "ВТБ Капитал Управление активами". Сумму сделки стороны не разглашают, в "СИА" лишь отметили, что цена была "рыночной".

По словам президента "СИА Интернейшнл" Сергея Пивня, доля в "Бентус лаборатории" была приобретена по рыночной стоимости "с учётом лидерской позиции компании на рынке антисептиков и хороших перспектив развития".

Увеличивать долю в "Бентусе" на текущий момент "СИА Интернейшнл" не планирует, уточнил он.

Других изменений в структуре собственности "Бентус лаборатории" не произошло. Согласно ЕГРЮЛ, 20.88% компании принадлежат кипрской "РМГ Холдинг Лимитед", по 13.83% – американской "Симонян Энд Ассошиэйтс Консалтинг Инк", Микаелу Егиазаряну и генеральному директору "Бентус лаборатории" Гайку Симоняну. Остальные доли распределены между другими физическими лицами.

Компания "Бентус лаборатории" была основана в 2003 году Гайком Симоняном, его двоюродным братом Рубеном Симоняном и предпринимателем Микаелом Егиазаряном. "ВТБ Капитал Управление активами" стал инвестором "Бентус лаборатории" в 2009 году. По данным "СИА Интернейшнл", выручка ООО "Бентус лаборатории" в 2016 году достигла 240 млн руб. против 141.7 млн руб. (данные СПАРК) годом ранее.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100