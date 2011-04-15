"РЖД интернешнл" покупает более 50% сербской компании по модернизации инфраструктуры

"РЖД интернешнл" рассчитывает до конца первого полугодия 2017 года закрыть сделку по покупке более 50% сербской компании по модернизации транспортной инфраструктуры. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на первого вице-президента РЖД Александра Мишарина.



"Мы одобрили покупку, покупаем больше контрольного пакета", - сказал он. По его словам, РЖД уже завершила внутренние процедуры по подготовке сделки.



Название компании, которая перейдёт под контроль РЖД, не сообщается, хотя планы нарастить свое присутствие в Сербии у РЖД были давно. В начале этого года сербские СМИ писали, что российский холдинг намерен приобрести компанию ZGOP, специализирующуюся на строительстве и ремонте железных дорог, однако в феврале стало известно, что 90.6% акций ZGOP продано казахстанской компании "Жол жендеуши".





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