ВСС поддерживает закрепление права заёмщика на возврат части страховой премии при досрочном погашении кредита

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддерживает предложение законодательно закрепить право заёмщика возвращать часть средств при досрочном погашении кредита. Об этом сообщил президент союза Игорь Юргенс.



Введение этой нормы позволит значительно сократить число жалоб на представителей сообщества, в первую очередь, на страховщиков жизни, полисы которых чаще всего продаются вместе с кредитной услугой.



В этом пакете страховка выполняет роль дополнительной гарантии возврата заёмных средств, логично, что если обязательства по погашению кредита исполнены, то и эта гарантия теряет необходимость.



"Для имиджа отрасли важно, чтобы страхование воспринималось не навязанной услугой, а способом защиты самого ценного и дорогого. Уже сейчас доля добровольного страхования превышает объем сборов по обязательным видам страхования. Мы будем продолжать работу по повышению уровня финансовой грамотности и надеемся, что доля добровольных страховок продолжит расти", - заключил И.Юргенс.



Ранее министерство юстиции выступило с предложением законодательно закрепить право заёмщика, который погасил имеющуюся кредиторскую задолженность раньше положенного срока, на возврат части страховой премии, уплаченной им в ходе оформления кредитных обязательств.



Уведомление о разработке соответствующих поправок в Гражданский кодекс размещено на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.



"AK&M" от 12.05.2017