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12/05/2017
13:15

МЭР ожидает курс в 62-63 рубля за доллар при текущих ценах на нефть

Минэкономразвития РФ ожидает курса в 62-63 рубля за доллар при текущем уровне нефтяных цен. Об этом заявил глава министерства Максим Орешкин.

М.Орешкин считает, что импорт в РФ достигает пика в июле-августе. На этот же период приходятся выплаты дивидендов иностранным акционерам российских компаний, а они обычно сразу конвертируют дивиденды в валюту и выводят за рубеж. "Таким образом, можно предположить, что спрос на валюту значительно повысится", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Если текущий тренд роста импорта продлить на летние месяцы и наложить ту сезонность, то мы получим дефицит текущего счета. И, конечно, мы вряд ли увидим крепкий рубль при таком дефиците платёжного баланса", - сказал он.

"AK&M" от 12.05.2017
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