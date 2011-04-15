МЭР ожидает курс в 62-63 рубля за доллар при текущих ценах на нефть

Минэкономразвития РФ ожидает курса в 62-63 рубля за доллар при текущем уровне нефтяных цен. Об этом заявил глава министерства Максим Орешкин.



М.Орешкин считает, что импорт в РФ достигает пика в июле-августе. На этот же период приходятся выплаты дивидендов иностранным акционерам российских компаний, а они обычно сразу конвертируют дивиденды в валюту и выводят за рубеж. "Таким образом, можно предположить, что спрос на валюту значительно повысится", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".



"Если текущий тренд роста импорта продлить на летние месяцы и наложить ту сезонность, то мы получим дефицит текущего счета. И, конечно, мы вряд ли увидим крепкий рубль при таком дефиците платёжного баланса", - сказал он.



"AK&M" от 12.05.2017