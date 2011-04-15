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12/05/2017
13:23

Минэкономразвития РФ прогнозирует годовую инфляцию в 4% уже в мае

Минэкономразвития РФ прогнозирует годовую инфляцию в 4% уже в мае.

"Мы ожидаем, что уровень в 4% будет достигнут уже в мае. Оценки на конец года у нас не меняются: у нас базовый сценарий 3.8% при условии ослабления курса рубля. Оценки при сохранении стабильного курса рубля на уровне 56-57 (руб. за доллар) - это около 3%", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".

Министр также ожидает дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ, как это было в апреле.

ЦБ на апрельском заседании снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, а не на 25 базисных пунктов, как делал ранее.

"То есть, конечно, у нас политика Центрального банка абсолютно адекватная, и анализируя те тенденции, которые происходят в экономике, по мере снижения инфляции мы видим большую реакцию со стороны Центрального банка и более агрессивное снижение процентных ставок", - отметил Д.Орешкин.


"AK&M" от 12.05.2017
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