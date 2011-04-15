Минэкономразвития РФ прогнозирует годовую инфляцию в 4% уже в мае.



"Мы ожидаем, что уровень в 4% будет достигнут уже в мае. Оценки на конец года у нас не меняются: у нас базовый сценарий 3.8% при условии ослабления курса рубля. Оценки при сохранении стабильного курса рубля на уровне 56-57 (руб. за доллар) - это около 3%", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".



Министр также ожидает дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ, как это было в апреле.



ЦБ на апрельском заседании снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, а не на 25 базисных пунктов, как делал ранее.



"То есть, конечно, у нас политика Центрального банка абсолютно адекватная, и анализируя те тенденции, которые происходят в экономике, по мере снижения инфляции мы видим большую реакцию со стороны Центрального банка и более агрессивное снижение процентных ставок", - отметил Д.Орешкин.





"AK&M" от 12.05.2017