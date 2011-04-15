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12/05/2017
13:41

Акрон может консолидировать 100% Верхнекамской калийной компании

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила группе "Акрон" консолидировать 100% акций калийной ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (ВКК). Об этом свидетельствуют материалы ФАС.

ФАС одобрила соответствующие ходатайства ПАО "Дорогобуж" (входит в группу "Акрон"), ПАО "Акрон" и АО "Акронит".

В 2012 году группа "Акрон" продала 38% акций ВКК трём банкам, рассчитывая на финансирование, но партнёры не смогли наладить сотрудничество. Сейчас около 40% акций ВКК принадлежат ВЭБу и "Сбербанк инвестициям", которые выставили их на продажу.

Группа "Акрон" включает ОАО "Акрон", ОАО "Дорогобуж" и "Хунжи-Акрон". Группа производит аммиак, азотные (карбамид, аммиачную селитру и КАС) и сложные минеральные удобрения (NPK, сухие смешанные удобрения), продукцию органического синтеза и неорганической химии.

Чистая прибыль Акрона по МСФО за 2016 год выросла на 53% до 25.525 млрд руб. Выручка снизилась на 3% до 89.359 млрд руб. с 92.019 млрд руб. за 2015 год. Показатель EBITDA снизился на 27% до 29.856 млрд руб. с 40.978 млрд руб.



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