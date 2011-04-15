RAEX пересмотрел рейтинг страховой компании "АРСЕНАЛЪ"

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) 12 мая 2017 года пересмотрело рейтинг надёжности страховой компании "АРСЕНАЛЪ" в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне "ruBB-" (что соответствует рейтингу "А"(III) по ранее применявшейся шкале). По рейтингу установлен "стабильный" прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "A", второй подуровень, прогноз- "стабильный". Об этом говорится в сообщении агентства.



Положительное влияние на рейтинговую оценку компании оказывают высокая рентабельность активов (20.5% за 2016 год) и собственного капитала (42.7% за 2016 год), низкая доля расходов на ведение дела во взносах-нетто (10.0% за 2016 год), невысокое значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто (86.4% за 2016 год), высокая диверсификация активов (на 31.12.16 на крупнейшего контрагента пришлось 17.8% активов, на 13.02.17 - 20.7%), высокие показатели коэффициентов текущей ликвидности (1.51 на 31.12.16) и уточненной страховой ликвидности-нетто (1.37 на 31.12.16), а также низкое отношение кредиторской задолженности к валюте баланса (3.1% на 31.12.16).



"Среди значимых факторов, оказывающих негативное влияние на уровень рейтинга, отмечаются нарушения нормативных требований Банка России по покрытию резервов и собственных средств на неотчетные даты, невысокое отклонение скорректированной на величину низколиквидных активов маржи платежеспособности от нормативной маржи платежеспособности (14.3% на 31.12.16), а также крайне высокая волатильность динамики страховых взносов (за 2016 год по сравнению с 2015 годом темп прироста взносов составил 280.2%) за счет заключения крупного контракта", - отмечает Ольга Басова, директор по страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА).



Среди негативных факторов выделяются низкая диверсификация страхового портфеля по видам страхования (за 2016 год доля государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц составила 77.8% от взносов), а также высокое значение коэффициента убыточности-нетто по основному виду (94.3% за 2016 год) и по страховому портфелю в целом (76.6% за 2016 год). Кроме этого, были отмечены низкая стабильность структуры страхового портфеля, низкая диверсификация клиентской базы, а также высокое отношение внебалансовых обязательств к собственным средствам (38.9% на 31.12.16). Сдерживающее влияние на рейтинг компании оказывает умеренно высокое отношение заемных средств к собственному капиталу (8.4% на 31.12.16).



Компания специализируется на предоставлении услуг по государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц, страхованию гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам и страхованию грузов.



По данным Банка России, по итогам 2016 года ООО СК "АРСЕНАЛЪ" заняло 21-е место среди российских страховых компаний по величине взносов. По данным RAEX (Эксперт РА), на 31.12.16 активы страховщика составили 5.8 млрд руб., собственные средства - 2.4 млрд руб., уставный капитал - один млрд руб. По данным за 2016 год компания собрала 9.6 млрд руб. страховых взносов.



"AK&M" от 12.05.2017