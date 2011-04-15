Правительство обсуждает возможность повышения МРОТ сразу до прожиточного минимума

Правительство РФ обсуждает возможность повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) не поэтапно, а сразу до уровня прожиточного минимума. Об этом заявил Президент Владимир Путин на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, сообщается на сайте Кремля.



В начале мая премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Правительство доведёт МРОТ до уровня прожиточного минимума в ближайшие два года.



"Есть и другие предложения. В правительстве обсуждается возможность повышения (МРОТ) сразу до прожиточного минимума", - сказал сегодня, 12 мая, В.Путин.



В свою очередь М.Шмаков выразил мнение, что планируемое с 1 июля повышение не решит проблем.



"Честно говоря, в относительных показателях он (МРОТ) даже чуть уменьшается, по сравнению с прежними временами, когда это составляло порядка 78% от прожиточного минимума. Сегодня даже после повышения это будет на уровне не выше 76%, к сожалению, потому что сама стоимость жизни растет", - сказал М.Шмаков.





"AK&M" от 12.05.2017