Инфляция в РФ с 3 по 10 мая составила 0.1%, с начала года – 1.4%

Инфляция в РФ за период с 3 по 10 мая 2017 года составила 0.1%, с начала года – 1.4%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедший период цены на баранину и масло сливочное выросли на 0.3% и 0.2% соответственно. Одновременно яйца куриные стали дешевле на 3%, масло подсолнечное, крупа гречневая и пшено – на 0.3-1%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.8%, в том числе на капусту белокочанную – 9.7%, лук – 7.5%, картофель – 6.6%, морковь – 5.4%. В то же время огурцы подешевели на 6.7%.



Цены на бензин и дизтопливо выросли на 0.1%.

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