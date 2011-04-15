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12/05/2017
16:43

В России банки выдали кредит на 1 млрд руб. под залог бочек с водой

МВД России пресекла деятельность группы лиц, подозреваемых в выводе активов кредитных учреждений перед отзывом лицензий на осуществление банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что группа состояла из руководителей и сотрудников трех коммерческих банков.

По имеющейся информации, злоумышленники в период с 2014 по 2015 годы организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным коммерческим организациям, так называемым "техническим заемщикам", на общую сумму около 1 млрд руб. В качестве залогового обеспечения по кредитным договорам под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой, сообщается на сайте МВД.

По выявленным фактам Следственным департаментом МВД России в отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 "Мошенничество" Уголовного кодекса Российской Федерации.

На территории г. Москвы, Московской и Брянской областей при силовой поддержке сотрудников подразделений специального назначения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации проведены обыски. Изъяты финансовая документация, печати юридических лиц и иные предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности фигурантов.

В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств данной противоправной деятельности.


"AK&M" от 12.05.2017
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