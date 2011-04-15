А.Миллер и В.Алекперов рассмотрели ход и перспективы сотрудничества

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер провёл рабочую встречу с президентом ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



На встрече были рассмотрены вопросы текущего и перспективного сотрудничества, в том числе связанные с поставками природного газа и переработкой попутного нефтяного газа.



Между компаниями действует генеральное соглашение о стратегическом партнёрстве на 2014–2024 годы, в рамках которого, в частности, ЛУКОЙЛ осуществляет поставки газа в газотранспортную систему Газпрома, а также ведутся совместные геологоразведочные работы в Каспийском море.



С 9 октября 2015 года на Сосногорский газоперерабатывающий завод Газпрома поступает попутный нефтяной газ с северной группы месторождений ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". Началу поставок предшествовала реализация совместного проекта Газпрома и ЛУКОЙЛа, в рамках которого была изменена схема газоснабжения потребителей Печорского промышленного узла.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам, по МСФО в 2016 году выросла на 20.9% до 951.637 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 0.6% до 6.111 трлн руб. Увеличение выручки в основном вызвано ростом продаж сырой нефти и газового конденсата. Чистая выручка от продажи газа снизилась на 4% до 3.303 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 2016 году выросла на 2% до 411.4 млрд руб. с 403.5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в 2016 году сократилась на 9% до 3.934 трлн руб. с 4.334 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа - также на 9% до 2.66 трлн руб. с 3.054 трлн руб.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2016 году снизилась на 29% по сравнению с 2015 годом и составила 206.8 млрд руб. Выручка сократилась на 9% до 5.227 трлн руб., показатель EBITDA - на 11% до 731 млрд руб. Капитальные затраты составили 511.5 млрд руб. (-15.8%), свободный денежный поток достиг 255.1 млрд руб. (+2.7%).



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ в 2016 году снизилась на 39.61% до 182.566 млрд руб. Выручка выросла на 22.12% до 316.541 млрд руб. с 259.198 млрд руб.



"AK&M" от 12.05.2017