Дайджест газеты "Ведомости" от 2 октября 2017 года

Анонсы газеты "Ведомости" от 2 октября 2017 года.





ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОДРЯД



РЖД вновь тасует подрядчиков. "Ведомости" расследуют, как меняется список крупнейших подрядчиков госкомпании.



В 2017 г. 78 крупных поставщиков получили от РЖД и ее дочерней компании "РЖДстрой" подряды на 185 млрд руб., выяснили "Ведомости", изучив закупки госкомпании с лотами от 150 млн руб. Ряд позиций в списке лидеров в этом году заняли новички, до сих пор не замеченные в списке лидирующих поставщиков РЖД. Кто это и откуда они появились, читайте в расследовании газеты.





FACEBOOK ВЫИГРАЛ У "ЯНДЕКСА" В РУНЕТЕ



"Яндекс", крупнейшую компанию рунета по доходам, теснят конкуренты. Каждый день сервисами Facebook со смартфонов пользуется уже больше россиян, чем "Яндексом".



Конкуренция трех крупнейших интернет-холдингов России - Google, "Яндекс" и Mail.ru Group - на пике: их аудитории близки как никогда. Но их догоняет четвертый игрок - Facebook, которому принадлежат такие популярные в России сервисы, как Instagram и WhatsApp.



Таковы данные исследовательской компании Mediascope, которая на прошлой неделе впервые предоставила сервисам и рекламодателям данные о мобильной аудитории во всех городах России с населением более 100 000 человек.



По данным Mediascope за август 2017 г., лучше всех позиции у Mail.ru Group.





ДИРЕКТОР ИЗ ЦБ



Куратор блокчейна из ЦБ Вадим Калухов перешел в стартап Crassula - сервис по переводу и хранению криптовалют.



Бывший директор департамента Банка России Вадим Калухов присоединился к команде стартапа из Риги Crassula, говорится на сайте проекта



Crassula позволяет покупать и хранить криптовалюты наравне с традиционными (фиатными) деньгами, а также делать переводы, оплачивать товары и услуги. С помощью Crassula предприниматели могут принимать различные криптовалюты как в торговых точках, так и онлайн, сказано на сайте, а также создавать на блокчейне собственные платежные решения, программы лояльности, неттинговые системы.



Департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов, который возглавлял Калухов, изучает перспективные финансовые технологии и разрабатывает предложения по их применению. Калухов в том числе отвечал за удаленную идентификацию, технологию блокчейн и аналогичные ей и т. д.





НА ПЛАНЕТЕ НЕ БУДЕТ ГОСТЕПРИИМСТВА



Владельцы сетей Sbarro и "Елки-палки" сворачивают бизнес: последние точки будут закрыты до конца года. В суд поданы иски о личном банкротстве предпринимателей.



После двух лет борьбы семья Елашвили сворачивает бизнес, рассказал "Ведомостям" Мераб Елашвили. Ему, его брату Георгию и свояку Роману Шамиру принадлежит группа компаний "Планета гостеприимства", которая до последнего времени управляла ресторанами Sbarro, "Елки-палки", "Восточный базар", Viaggio и "Маленькая Япония", лапшичными YamKee и кафе "Кафесто".



Еще в конце 2014 г. холдинг насчитывал около 300 заведений, а за всю историю открыл около 500. Две последние работающие точки будут закрыты до конца 2017 г.



На этой неделе в Арбитражный суд Волгоградской области поступили заявления о признании всех трех совладельцев "Планеты гостеприимства" личными банкротами.





ФАС ПРОВЕРИТ "АВТОВАЗ"



ФАС проверяет систему формирования цен на техническое обслуживание автомобилей Lada. В действиях "АвтоВАЗа" и его дилеров нарушений нет, считают юристы.



ФАС проводит проверку дилерской сети "АвтоВАЗа", рассказал "Ведомостям" источник. ФАС проверяет систему формирования цен на техническое обслуживание (ТО) автомобилей Lada. Автозавод около года рекомендует дилерам придерживаться определенных цен на ТО, которые ниже обычных расценок "вазовских" дилеров, и соблюдение этой рекомендации учитывается при начислении бонуса (скидка при заказе машин у завода).



Мотивы автопроизводителя понятны: снижая стоимость владения автомобилем Lada, он удерживает клиентов. Такой подход может быть невыгоден тем дилерам, у которых развито сервисное обслуживание и их расценки выше рекомендованных "АвтоВАЗом".





БЕСПИЛОТНИКИ ВЫЕЗЖАЮТ НА УЛИЦУ



На российских трассах могут появиться автомобили без водителей. Такую инициативу обсуждают в "Сколково" и рассмотрит правительство.



В России могут быть созданы специальные территории для тестирования беспилотного транспорта, сообщил "Ведомостям" председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов и подтвердил директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков, курирующий в АСИ тему беспилотников. Речь идет о достаточно больших зонах, включающих в себя дороги общего пользования.



Схожее предложение было и у Европарламента, по мнению которого среди всех прочих роботов беспилотные автомобили нуждаются в особом и наиболее срочном регулировании.





"СЛИЯНИЕ SAMSUNG И HARMAN - ЭТО МЕЧТА, СТАВШАЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ"



Президент и гендиректор Harman Динеш Паливал рассказывает, как с помощью Samsung его компания превратится из производителя аудиосистем в поставщика решений для новой мобильности, почему к 2030 г. стоимость электроники в цене автомобиля вырастет в 10 раз и останутся ли в городах машины с рулем.



Поглощение компанией Samsung производителя акустических систем Harman наделало шума и в автопроме, и среди высокотехнологичных компаний. У Harman 80% бизнеса приходилось на сегмент B2B - автомобильный сектор и профессиональное аудио. Samsung - мировой лидер в потребительской электронике, производитель батарей, дисплеев, радаров и проч. Объединив технологии и связи Samsung и Harman, новая компания рассчитывает стать одним из ведущих поставщиков решений для автономного движения.



Гендиректор Harman Динеш Паливал, возглавляющий компанию с 2007 г., предсказывает, что через 10 лет в мире окажется не больше 4-5 глобальных разработчиков технологий и оборудования для автономного движения и Harman будет одним из них. Этой цели послужит и исследовательский центр Harman в Нижнем Новгороде, открытый еще в 1991 г.





ЖИВЫЕ ГОРОДА



Место, где энергия огромного мегаполиса сочетается с сельским уютом и чистым воздухом, - это не утопия, а вполне реальный город будущего. По крайней мере, в этом пытаются.



2008 году более половины населения Земли впервые в истории стало жить в городах, а к 2050 году на горожан придется уже 70% населения. В России уже 75% населения живет в городах, но лишь 15 городов-миллионников, и лишь два из них - Москва и Петербург - входят в сотню крупнейших мировых городов, отмечал на сессии вице-премьер страны Игорь Шувалов. Нужно же стране 15-20 агломераций с общим населением 150 млн человек, считает он



В этом году на создание благоприятной среды в российских городах выделено 42 млрд рублей. Чтобы объяснить, какими должны быть города будущего, Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) по поручению правительства готовит стандарты развития территорий.



Какой же должна быть среда в тех современных городах, о которых мечтают урбанисты?





ИЗГНАНИЕ КОРЕИ ИЗ КИТАЯ



Северокорейский бизнес должен покинуть Китай. Пекин дал на это 120 дней после ужесточения санкций ООН.



Власти Китая распорядились, чтобы работающие в стране северокорейские компании и предприниматели закрыли свой бизнес в течение 120 дней. Прекратить работу должны также совместные предприятия китайских и северокорейских компаний. Но запрет не распространяется на некоторые проекты, "особенно некоммерческие и касающиеся государственной инфраструктуры", а также на работающие в Северной Корее китайские компании. Таким образом Пекин усиливает давление на Пхеньян после недавнего ужесточения санкций ООН.



Это решение может нанести урон экономике Северной Кореи, так как на долю Китая приходится 80-90% внешней торговли страны. Пхеньян полагается на импорт промышленных и потребительских товаров, который оплачивает доходами от экспорта сырья, рыбы и сельскохозяйственной продукции.





IPHONE ВСТРЕТИЛИ ПРОХЛАДНО



IPhone 8 и iPhone 8 Plus в России встретили без особого энтузиазма: продажи модели в первый уикенд оказались на уровне предыдущего смартфона. Покупатели ждут выхода iPhone X.



Продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus начались в России в пятницу, 29 сентября. Сотрудники "Ведомостей" выборочно посетили магазины электроники в Москве и Петербурге, но больших очередей из желающих купить новинку не заметили.



За первые выходные в России будет продано примерно столько же iPhone 8 и iPhone 8 Plus, сколько iPhone 7 и 7 Plus годом раньше: 25 000-30 000 устройств. Об этом говорит сотрудник одного из ритейлеров. Продажи нового iPhone сопоставимы c продажами iPhone 7 в первый уикенд прошлого года, подтверждают сотрудники других сетей. Ажиотажа и не предвиделось. Основной интерес вызывает iPhone X, который выйдет на рынок ближе к новогодним праздникам.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 02.10.2017