Дайджест газеты "Коммерсант" от 2 октября 2017 года



"ЗАКОН ЯРОВОЙ" ВЫШЕЛ ЗА ГРАНИЦУ

ОН ЗАТРОНЕТ РОССИЙСКИЕ СТРУКТУРЫ ИНОСТРАННЫХ ОПЕРАТОРОВ



Как и предполагал "Ъ", "закон Яровой" будет иметь международные последствия. Под него попадают российские структуры зарубежных операторов, подтвердили в Институте исследований интернета. Если им придется раскрыть персональные данные пользователей спецслужбам, это приведет к нарушению европейского регламента о защите личной информации. Эти риски уже изучает входящая во France Telecom компания Orange Business Services. Сложности могут возникнуть и у иностранных интернет-сервисов, зарегистрированных в РФ как организаторы распространения информации. К такой категории Роскомнадзор относит около десяти компаний, включая мессенджер Telegram, разработчика браузера Opera Software и сервис знакомств Badoo.





АВАРИИ СТАЛИ ДЕЛОМ ТЕХНИКИ

ЭНЕРГОРЫНКУ ГРОЗЯТ НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ



По итогам анализа причин крупных энергоаварий последних месяцев Минэнерго решило создать единые стандарты для оборудования энергокомпаний. Документ может быть утвержден до конца октября. Но участники рынка считают эти правила "навязыванием избыточного регулирования", а их потребители полагают, что документ дает слишком много привилегий "Системному оператору", регулирующему работу энергосистемы.





УТИЛИЗАЦИЯ В НАЛОГОВОМ ПОРЯДКЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР С ШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ПРЕДЛАГАЮТ СДЕЛАТЬ БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫМ





Минпромторг предлагает уже с 2018 года ввести для производителей обязанность полной утилизации ряда товаров и их упаковки. Письмо об этом ведомство направило в Минприроды, там обещают рассматривать его с участием бизнеса: в случае неисполнения нормативов предприниматели будут обязаны платить экологический сбор. Опрошенные "Ъ" участники рынка предупреждают: инициатива провалит реформу отрасли, а на потребительские товары (холодильники, осветительное оборудование, шины, бумага, пластмассовые изделия) ляжет дополнительная квазиналоговая нагрузка. Это могло бы спровоцировать рост цен, если бы в необходимость таких мер поверили в правительстве - об этом сведений не имеется.





ИГОРЬ МАКАРОВ ВЛИВАЕТСЯ В ПОТОК

ОН ПОКУПАЕТ 50% NEW STREAM ДМИТРИЯ МАЗУРОВА



Бывший владелец "Итеры" Игорь Макаров, в 2013 году продавший свой газовый бизнес в России "Роснефти" за $3 млрд, решил вернуться к крупным сделкам в отечественном ТЭКе. Как стало известно "Ъ", его группа "Арети" приобретает 50% в New Stream Дмитрия Мазурова, занимающейся нефтепереработкой. Собеседники "Ъ" в отрасли полагают, что господин Макаров может помочь господину Мазурову сократить долги группы, превышающие $2,5 млрд.



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РЫНОК ТРУДА ПОВЫШАЕТ СТАВКИ



Российские работодатели готовы увеличивать зарплаты своим сотрудникам, но пока не спешат открывать новые вакансии. Такие выводы содержатся в исследовании компании EY "Общеиндустриальный обзор заработных плат и компенсаций за 2017 год". В нем приняли участие 208 российских и международных компаний, которые предоставили данные более 700 предприятий из промышленно развитых регионов России.





МАКС ОСТАЛСЯ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

САМОЛЕТЫ НЕ ПЕРЕЛЕТЯТ ИЗ ЖУКОВСКОГО В КУБИНКУ



Как стало известно "Ъ", Владимир Путин согласился не переносить Международный авиационно-космический салон (МАКС), проходящий в Жуковском, в подведомственный Минобороны РФ парк "Патриот" (Кубинка). Помимо летчиков, просивших президента оставить МАКС в Жуковском, идею переноса не одобрили и в правительстве, подсчитав, что только стоимость подготовки инфраструктуры в Кубинке cоставит под 100 млрд руб.





СО СТРОИТЕЛЕЙ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ СЛЕДСТВИЕ СНЯЛО 300 МЛН РУБЛЕЙ

В ДЕЛЕ О МИЛЛИАРДНЫХ ХИЩЕНИЯХ СНИЗИЛАСЬ СУММА УЩЕРБА



Как стало известно "Ъ", обвиняемые СКР в миллиардных хищениях при строительстве военных объектов в Арктике совладельцы компании-подрядчика "Русальянс строй" Дмитрий Бушманов и Алексей Эккерт заканчивают ознакомление с материалами своего уголовного дела. В ближайшее время дело поступит для утверждения обвинения в Генпрокуратуру. Адвокаты предпринимателей рассчитывают, что из-за допущенных следствием нарушений надзор вернет результаты расследования на новое разбирательство. При этом сумма ущерба по делу уже сократилась на 300 млн руб.





ПРАВИЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МУЗЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

У КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ К ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕДАЧИ САМПСОНИЕВСКОГО СОБОРА РПЦ





Контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга выявила нарушения при передаче Русской православной церкви (РПЦ) музейных ценностей, расположенных в Сампсониевском соборе. Эти нарушения ставят под вопрос законность передачи самого собора. Ранее с указанием о том, что процесс передачи петербургских соборов церкви проходил в нарушение закона, в различные ведомства обращался депутат регионального парламента Максим Резник. В петербургском правительстве претензии к процедуре передачи собора церкви считают несостоятельными. Детальную проверку КСП сможет провести только в следующем году, но она едва ли будет исчерпывающей без участия федеральной Счётной палаты.





ТУРИСТЫ ХОТЯТ КУДА ПОДАЛЬШЕ

СПРОС НА ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ ПРОДОЛЖИТ ПАДАТЬ ЗИМОЙ



Снижение интереса российских туристов к путешествиям по стране, ставшее одним из трендов прошедшего лета, может сохраниться и в зимнем сезоне. Хотя цены на размещение за год почти не изменились, доля России в общем объёме продаж турагентств на этапе раннего бронирования упала в несколько раз.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 02.10.2017