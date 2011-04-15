Повтор! Председателем совета директоров Роснефти избран Г.Шрёдер

Акционеры Роснефти 29 сентября избрали новый состав совета директоров компании из 11 человек. Новыми членами совета директоров стали экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер и глава Минэнерго России Александр Новак, сообщается на сайте Роснефти.



Остальные девять членов были переизбраны в новый состав из предыдущего. Это глава Glencore Айван Глазенберг, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, помощник президента России Андрей Белоусов, глава Роснефти Игорь Сечин, президент BP Роберт Дадли и президент BP Exploracion de Venezuela SA Гильермо Кинтеро, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, профессор ВШЭ Олег Вьюгин и бывший топ-менеджер Exxon Mobil Дональд Хамфриз.



По итогам заседания нового совета директоров Роснефти его председателем избран Герхард Шрёдер.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 4.3 раза до 146.3 млрд руб. с 34 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 19% до 2.15 трлн руб. с 1.813 трлн руб.



"AK&M" от 29.09.2017