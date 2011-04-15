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02/10/2017
11:22

Структура Г.Тимченко может купить квартал рядом с "Зарядьем"

Структура владельца Volga Group Геннадия Тимченко планирует принять участие в аукционе, на котором будет разыгрываться право реконструировать комплекс зданий на Москворецкой набережной, которые занимала Академия ракетных войск стратегического назначения (РВСН) им. Петра Великого, рассказали "Ведомостям" топ-менеджеры двух крупных инвестиционных компаний, рассматривавших покупку этих объектов.

Информацию подтвердил один из партнеров Г.Тимченко, но предупредил, что окончательное решение участвовать в торгах не принято. Представитель Volga Group сообщил, что у Г.Тимченко и его структур нет интереса к участку на Москворецкой набережной.

Власти Москвы выставили на торги комплекс исторических зданий на Москворецкой набережной в июле 2017 года. Общая площадь недвижимости составляет 112.73 тыс. кв. м. Торги пройдут 27 октября. Начальная стоимость имущества - 8.64 млрд руб.


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