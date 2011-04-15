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02/10/2017
11:10

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Темпбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Темпбанка, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Модель бизнеса Темпбанка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных "неработающих" активов. При неудовлетворительном качестве активов Темпбанк неадекватно оценивало принятые риски, подчеркивается в сообщении.

АСВ, на которую Банка России возложил функции временной администрации по управлению кредитной организацией, провела обследование ее финансового положения. Итогом обследования стало объективное отражение стоимости активов в отчетности Темпбанка, которое привело к полной утрате его собственных средств (капитала).

По оценке АСВ, осуществление процедуры финансового оздоровления с привлечением агентства и кредиторов банка признано экономически нецелесообразным в связи с крайне низким качеством активов.

МАБ "Темпбанк" - участник системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка (5 апреля 2017 года), на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банка в иностранной валюте.

Кредитная организация по величине активов на 1 сентября 2017 года занимала 174-е место в банковской системе Российской Федерации.


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