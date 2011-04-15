Президент ГК "Основа" и глава ICO Lab создают компанию Smart Valley для автоматизации ICO

Президент ГК "Основа" Александр Ручьев и глава ICO Lab Алексей Воронин создают компанию Smart Valley - первую в мире платформу по автоматизации ICO. Об этом говорится в сообщении ГК "Основа".



На первоначальном этапе акционеры планируют инвестировать в платформу $10 млн собственных средств.



Компания Smart Valley создается на бурно растущем рынке, на фоне разработки законопроекта о легализации и регулировании киптовалют в России. Так, объем инвестирования в ICO, который часто сравнивают с IPO, в 2017 году составил $2.4 млрд и в течении нескольких лет он может вырасти в 100-200 раз. При этом готовящийся законопроект выведет криптовалюты в правовое поле.



Smart Valley свяжет инвесторов, готовые выйти на ICO проекты, специалистов и профессиональные сообщества со всего мира и из любой его точки. Каждый проект может независимо от своего месторасположения привлечь инвестиции, специалистов, создать сообщество и реализовать свою идею. Оценочная стоимость компании на сегодняшний момент - $50 млн. Оценка связана с высоким потенциалом роста проекта.



ICO - первичное размещение токенов (выпуск какой-либо компанией виртуальных ценных бумаг или криптовалюты, которые продаются за реальные деньги).



AK&M "Рынок слияний и поглощений"