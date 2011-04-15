Мировые рынки акций завершили прошлую неделю разнонаправленно, отреагировав на неоднозначные новостные факторы. Объявление скорректированных параметров налоговой реформы в США способствовало подъему американского, а вслед за ним и европейского индексов, комментирует старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.



Кроме того, рост фондовых индексов подпитывался также сильными данными по динамике ВВП (выше прогнозов) и опережающем росте доходов граждан. Кроме того, положительный эффект на состояние рынков оказал также эффект приукрашивания балансов перед закрытием квартала (window-dressing), что способствовало удержанию котировок акций вблизи максимальных отметок, подчеркивает аналитик.



Вместе с тем, развивающиеся рынки выглядят достаточно слабо, демонстрируя планомерный откат по сводному индексу MSCI EM. По мнению аналитика, эта динамика может быть отражением опасений инвесторов относительно продолжения политики ужесточения денежно-кредитной политики в США, включая размера активов на балансе ФРС и повышение ставки в декабре, а также рисков сокращения покупок ценных бумаги со стороны ЕЦБ. Также стоит отметить возросшее давление на сырьевые активы, включая нефть и металлы, что может быть следствием роста курса американской валюты. На текущей неделе в фокусе внимания макроэкономические данные по рынку труда и индексам деловой активности.



"AK&M" от 02.10.2017