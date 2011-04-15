Нефтяные котировки продолжают сползать вниз, курс доллара вырастет, евро останется вблизи текущих значений

Нефтяные котировки продолжают сползать вниз к уровню $55 за баррель смеси Brent. Инвесторы в сентябре слишком переоценили влияние ограничений добычи ОПЕК. Ожидается, что в ближайшие дни сохранится нисходящая динамика цен на чёрное золото, сообщает аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко.



Вместе с тем американские фондовые индексы накануне выросли на 0.1-0.7% и, как обычно, продолжают находиться вблизи многолетних максимумов. Причин падения не видно, однако перекупленность может помешать рынкам продолжить рост в ближайшие дни.



Российский фондовый рынок испытывает давление, локальная перекупленность вкупе с проблемами авиакомпании "ВИМ-Авиа", долг которой составляет 10 млрд руб., негативно влияют на динамику торгов. Сегодня ожидается, что индекс РТС опустится на 0.2-0.5%, подчёркивает аналитик.



Курс доллара вырастет до 58 руб., курс евро останется вблизи текущих значений - 68 руб. Пока доллар выглядит крепким, а евро ослабевает из-за референдума по поводу независимости Каталонии.



На динамику торгов сегодня будут влиять данные по деловой активности в производственном секторе Германии, Великобритании и США. В Китае рынки закрыты из-за праздников.





"AK&M" от 02.10.2017