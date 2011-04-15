МТС приобрели 30% в УК "Система Капитал"

ПАО "МТС" объявило о выходе на рынок инвестиционных услуг, приняв участие в капитале ООО УК "Система Капитал": в рамках подписанных соглашений МТС приобрели 30% уставного капитала УК "Система Капитал" за 356 млн руб., ПАО АФК "Система" внесёт в уставный капитал управляющей компании около 513 млн руб., при этом доля владения АФК "Система" в управляющей компании составит 70%. Об этом говорится в сообщении компаний.



В результате сделки балансовая стоимость чистых активов УК "Система Капитал" увеличится до 1 млрд руб. на конец III квартала 2017 года. Согласно условиям сделки, МТС получили все права блокирующего участника при фактическом 30% владении в уставном капитале УК "Система Капитал".



Ранее МТС получили все необходимые регуляторные и корпоративные одобрения на сделку.



"Система Капитал" располагает лицензией на управление ценными бумагами и лицензией на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Совокупный портфель активов под управлением УК "Система Капитал" по итогам 2016 года составил более 25 млрд руб.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Чистая прибыль группы МТС по МСФО за II квартал 2017 года выросла на 62.6% до 14.7 млрд руб. с 9.1 млрд руб. годом ранее. Выручка группы увеличилась на 0.7% до 106.8 млрд руб. со 106.1 млрд руб., показатель OIBDA - на 8.2% до 44 млрд руб. с 40.7 млрд руб.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за I квартал 2017 года сократилась на 20.8% до 1.579 млрд руб. с 1.994 млрд руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль в доле АФК составила 1.6 млрд руб. за отчётный период, по сравнению с 2.2 млрд руб. в I квартале 2016 года. Снижение произошло, в частности, из-за сокращения финансовых доходов и доходов от курсовых разниц МТС, а также увеличения расходов на износ и амортизацию в Segezha Group. Выручка сократилась на 0.6% до 163.35 млрд руб. со 164.265 млрд руб. В отчетном квартале скорректированная OIBDA группы выросла на 3.2% до 44.395 млрд руб. с 43.001 млрд руб. Маржа скорректированной OIBDA группы составила 27.2% за отчётный квартал, по сравнению с 26.2% за соответствующий период 2016 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО АФК Система" по РСБУ за I квартал 2017 года выросла в 2 раза до 62.591 млрд руб. с 30.747 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль сократились в 1.7 раза до 6.006 млрд руб. с 10.476 млн руб. Прибыль до налогообложения выросла в 2 раза до 64.843 млрд руб. с 30.49 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"