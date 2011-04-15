Первый композитный электробус выехал на улицы Москвы

ГУП "Мосгортранс" в сентябре начал испытания на улицах Москвы первого в России цельнокомпозитного электробуса. Об этом сообщило РОСНАНО.



Электробус MODULO, созданный Нанотехнологическим центром композитов (НЦК, один из учредителей - Фонд инфраструктурных и образовательных программ) и венгерским холдингом Evopro Group уже сейчас можно увидеть на маршруте м2 "Фили" - "Метро "Китай-город".



MODULO C68E - одна из версий электробуса из производственной линейки совместного предприятия НЦК и Evopro Group, которая включает модели вместимостью от 40 до 90 пассажиров с длиной кузова от 6.5 до 9.5 м. Их уникальность - в использовании самонесущего модульного композитного стеклопластикового кузова, серийное производство которого ведёт НЦК.



Применение композитов позволяет одновременно снизить вес автобуса на несколько тонн и уменьшить его габариты на 2-3 м. Это делает электробус более маневренным, позволяя ему ездить по маршрутам, которые недоступны автобусам с большим радиусом поворота. За счет максимально эффективной компоновки электробусы MODULO вмещают больше пассажиров по сравнению с автобусами такой же длины. К концу 2017 года ожидается успешное одобрение типа транспортного средства и организация натурных зимних испытаний другой модификации - Modulo C88, который при длине 9.5 м вмещает столько же пассажиров, что и 12-метровые модели электробусы производителей - конкурентов.



АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.



"AK&M" от 02.10.2017