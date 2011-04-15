АСВ аккредитовало Банк ВТБ и Райффайзенбанк

Правление Агентства по страхованию вкладов 2 октября 2017 года приняло решение об аккредитации Банка ВТБ (Санкт-Петербург) и Райффайзенбанка (Москва). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Банки получили право участвовать в конкурсах по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банков, в отношении которых наступил страховой случай.



Таким образом, в настоящее время при АСВ аккредитовано 62 банка.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ в 2016 году по МСФО выросла до 51.6 млрд руб. с 1.7 млрд руб. годом ранее. Чистые процентные доходы ВТБ в 2016 составили 415 млрд руб. Чистая прибыль группы ВТБ в январе-мае 2017 года в январе-мае выросла в 27.8 раза до 50.1 млрд руб. Чистые процентные доходы составили 189 млрд руб., увеличившись на 12.8%.



АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.



"AK&M" от 03.10.2017