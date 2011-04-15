ВЭБ открыл Трансхолдлизингу кредитную линию на 38 млрд руб. на покупку вагонов для московского метро

Внешэкономбанк и АО "Трансхолдлизинг" заключили кредитное соглашение в целях финансирования инвестпроекта по приобретению вагонов и их предоставлению в лизинг Московскому метрополитену в рамках контракта жизненного цикла. Как сообщает пресс-служба банка, размер кредитной линии составляет порядка 38 млрд руб.



Проект предусматривает поставку 768 вагонов метро (96 составов) серии "Москва" - новейшей продукции ОАО "Метровагонмаш".



"Первый транш кредита ВЭБ планирует направить уже в начале этого месяца. Привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты, в том числе на развитие инфраструктуры метрополитена, является одним из приоритетов ВЭБа в рамках новой стратегии. Наше сотрудничество с Трансхолдлизингом позволит обеспечить высокий уровень обслуживания пассажиров столичного метро", - отметил Д.Курдюков.



В текущем году ВЭБ уже профинансировал поставку 664 вагонов в рамках первого проекта по схеме контракта жизненного цикла. Финансирование проектов по приобретению и предоставление в лизинг вагонов Московскому метро в рамках контракта жизненного цикла осуществляется за счёт привлечения средств Фонда национального благосостояния.



Проект реализуется в рамках программы правительства Москвы по обновлению электропоездов старых модификаций на действующих линиях Московского метрополитена.



Вагоны метро новой серии "Москва" разработаны Метровагонмашем специально для Московского метрополитена. Они заметно отличаются от своих предшественников - имеют сквозной проход и более широкие дверные проёмы, а также новую систему светового оповещения открытия и закрытия дверей. Новые вагоны оборудованы интерактивными картами метро, в них установлена система климат-контроля и ряд других полезных для пассажиров новинок.



Первые партии новых вагонов уже поставлены Московскому метрополитену и эксплуатируются на Таганско-Краснопресненской линии.



Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.



ЗАО "Трансмашхолдинг" (ИНН 7723199790) объединяет предприятия транспортного машиностроения, разрабатывающие и выпускающие электровозы, тепловозы, пассажирские и грузовые вагоны, тепловозные и судовые дизели, вагоны метро, электро- и дизель-поезда, вагонное литьё, компоненты и оборудование для железнодорожного подвижного состава.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ЗАО "Трансмашхолдинг" за 9 месяцев 2016 года по РСБУ выросла на 82.85% до 2.162 млрд руб. с 1.182 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка увеличилась на 16.29% до 43.264 млрд руб. с 37.202 млрд руб., прибыль от продаж - на 19.53% до 1.722 млрд руб. с 1.441 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 68.3% до 2.491 млрд руб. с 1.48 млрд руб.



"AK&M" от 03.10.2017