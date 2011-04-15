Акционеры ФосАгро утвердили выплату дивидендов в размере 3.1 млрд руб. из расчёта 24 рубля на обыкновенную акцию

Акционеры ФосАгро на внеочередном собрании 2 октября утвердили выплату дивидендов в размере 3.1 млрд руб. из расчёта 24 рубля на обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.



Дивиденды будут выплачены из нераспределённой чистой прибыли по состоянию на 31 декабря 2016 года.



В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов было установлено 13 октября 2017 года.



Также на собрании был избран новый состав совета директоров, количество членов которого, согласно решению внеочередного собрания, было увеличено с 8 до 10 человек.



ПАО "ФосАгро" (ИНН 7736216869) - российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Глобальные депозитарные расписки ФосАгро котируются на LSE и на российской бирже.



Чистая прибыль ФосАгро в первом полугодии по МСФО упала на 53% до 11.719 млрд руб. Выручка ФосАгро упала на 13% до 89.121 млрд руб., EBITDA - на 40% до 24.887 млрд руб.



"AK&M" от 03.10.2017