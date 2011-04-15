Авиакомпания "ВИМ-Авиа" прекратила регулярные рейсы в Симферополь и Сочи

Пассажиры регулярных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" продолжают сдавать билеты, пассажиропоток на внутренних воздушных линиях заметно снижается. Как сообщает Росавиация, в этой связи с 1 октября "ВИМ-Авиа" прекратила выполнение полётов на регулярной основе в Симферополь и Сочи.



Рейсы в города Дальневосточного федерального округа сохраняются до 15 октября.



В настоящее время в аэропортах России и зарубежья отмечается спокойная обстановка, скоплений ожидающих вылета пассажиров "ВИМ-Авиа" нет. Расписание рейсов авиакомпании публикуется на сайте Росавиации.



Так, 30 сентября "ВИМ-Авиа" выполнила 24 рейса и перевезла 3.346 тыс. пассажиров. В том числе было выполнено 6 чартерных рейсов из Антальи (Турция) в Москву ("Внуково"), которыми в Россию вернулись 1.98 тыс. человек. С учётом программы вывоза наших туристов другими российскими и иностранными авиакомпаниями, из Турции в Россию в этот день вернулись 5.329 тыс. пассажиров.



На 1 октября "ВИМ-Авиа" запланировала выполнение 19-ти рейсов, из них 7 - на внутренних регулярных направлениях, 4 - на международных (в Китай) и 8 - по вывозу российских туристов из турецкой Антальи. Также 26 рейсов должны были выполнить другие российские авиакомпании.



Туроператоры практически завершили переоформление своих клиентов, чей отпуск приходится на октябрь, на рейсы других авиакомпаний. Таким образом, уже в самое ближайшее время завершится программа вывоза туристов из Турции в Россию, чей своевременный вылет был сорван из-за финансовых проблем "ВИМ-Авиа". Проблема с вывозом наших туристов будет полностью решена, отмечается в сообщении.



ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" (ИНН 7713357944) - российская авиакомпания, создана в 2002 году. Основу деятельности ВИМ-Авиа составляют регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных российских центров в города России, Европы, Азии и Северной Африки - более 50 городов по всему миру. Парк воздушных судов насчитывает 11 среднемагистральных самолетов Boeing 757-200. ВИМ-Авиа базируется в Московском аэропорту "Домодедово".



Пассажиропоток авиакомпании "ВИМ-Авиа" в январе-августе 2017 года вырос на 31.4% до 1.834 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажирооборот увеличился на 54.4% до 4.948 млрд пассажирокилометров, занятость пассажирских кресел упала на 1 п.п. до 76.1%. Объём перевозки грузов и почты вырос в 2.8 раза до 11.659 тыс. т.



"AK&M" от 03.10.2017