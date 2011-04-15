Аэропорт "Внуково" опроверг информацию о массовых задержках рейсов в аэропортах Москвы

Аэропорт "Внуково" опроверг информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о массовых задержках рейсов в аэропортах Москвы. Как говорится в сообщении пресс-службы АО "Международный аэропорт "Внуково", все рейсы в аэропорту выполняются без задержек, согласно центральному расписанию.



В настоящее время Аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме.



Оперативный штаб по урегулированию ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" в ручном режиме принимает решения об отправке рейсов "ВИМ-Авиа" в Анталью без пассажиров с целью вывоза туристов в Россию.



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.



Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в январе-августе 2017 года составил 12.028 млн, что на 34.9% больше аналогичного показателя 2016 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток АО "Международный аэропорт "Внуково" за 2016 год по РСБУ увеличился в 2.05 раза до 219.503 млн руб. со 107.278 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 16.22% до 745.104 млн руб. с 889.321 млн руб., убыток от продаж вырос в 13.61 раза до 255.992 млн руб. с 18.809 млн руб., убыток до налогообложения - в 2.66 раза до 264.515 млн руб. с 99.372 млн руб.







"AK&M" от 03.10.2017