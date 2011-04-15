Банк "Открытие" получил 7.56% акций Polymetal. Об этом собщается в материалах Polymetal.



Право голоса по акциям Polymetal, которые принадлежат банку, получит временная администрация, введённая в кредитной организации в конце августа.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".



ОАО "Полиметалл" (ИНН 7805104870) является российской компанией по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Компания в 2016 году произвела 1.27 млн унций в золотом эквиваленте.



Акционерами Полиметалла являются: Pearlmoon, Powerboom Investments ltd. Vitalbond (и аффилированные компании), MBC Development, дочерние компании Полиметалла.



Чистая прибыль Полиметалла в первом полугодии 2017 года по МСФО упала на 27% до $120 млн



со $165 млн в первом полугодии 2016 года. Выручка в первом полугодии 2017 года выросла на 15% до $683 млн.





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