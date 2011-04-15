Кабмин утвердил Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности

Правительство РФ утвердило Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Стратегия определяет государственную политику по предупреждению и ограничению распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам, химическим и биологическим средствам.



Стратегией, в частности, предусматриваются: изучение механизмов возникновения антимикробной резистентности и системный мониторинг её распространения; совершенствование мер по предупреждению и ограничению распространения и циркуляции возбудителей с антимикробной резистентностью; разработка противомикробных препаратов и альтернативных методов, технологий и средств профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний человека, животных и растений; информирование населения по вопросам применения противомикробных препаратов и проблемам антимикробной резистентности; обеспечение межведомственного взаимодействия и развитие международного сотрудничества в области предупреждения и ограничения антимикробной резистентности.



Стратегию планируется реализовать в два этапа. На первом этапе (до 2020 года) предусматривается повышение осведомлённости населения о рациональном применении противомикробных лекарственных препаратов, их адекватной замене, недопустимости самолечения, увеличение охвата пропагандой иммунопрофилактики и здорового образа жизни; повышение выявляемости резистентности к противомикробным препаратам, химическим и биологическим средствам форм возбудителей инфекционных болезней людей, животных и растений, установление базовых показателей, характеризующих распространённость антимикробной резистентности.



На втором этапе (до 2030 года) планируется снижение количества случаев, связанных с оказанием медицинской помощи, инфекционных заболеваний, которые вызваны микроорганизмами с множественной лекарственной устойчивостью.



Согласно оценкам международных экспертов антимикробная резистентность является причиной более 700 тыс. смертельных случаев в мире ежегодно, из них 22 тыс. случаев приходится на страны Европы. По данным международных экспертов, к 2050 году эта цифра может увеличиться до 10 млн человек



Средняя стоимость полного цикла от создания до внедрения нового антибиотика (10 и более лет) может составлять от десятков до 200 - 300 млрд руб. В связи с заметным снижением темпов создания новых антибиотиков в последние 10 лет в странах Западной Европы и США предприняты беспрецедентные меры по государственной поддержке исследований, направленных на решение этой задачи.



"AK&M" от 03.10.2017