Энергоблок N 3 Курской АЭС включен в сеть после ремонта

Энергоблок N 3 Курской АЭС 1 октября был включен в сеть после проведения планового текущего ремонта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы станции.



Энергоблок находился в ремонте с 1 сентября текущего года, в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании. Согласно программе, на блоке выполнен регламентный объём ремонтных работ.



Включение энергоблока N 3 произведено в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации.



В настоящее время энергоблоки NN 1, 2, 3 и 4 станции работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе её расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышая естественных фоновых значений.



Курская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена в Курской области на расстоянии 4 км от города Курчатова и 40 км - от Курска. На атомной станции используются канальные реакторы кипящего типа с графитовым замедлителем и водяным теплоносителем, суммарная установленная мощность - 4000 МВТ. Доля Курской АЭС в установленной мощности всех электростанций Черноземья составляет более 50%. Она обеспечивает электроэнергией большинство промышленных предприятий Курской области.



Основной вид деятельности АО "Концерн Росэнергоатом" (ИНН 7744001497) - производство электроэнергии атомными электростанциями. В состав концерна входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом его филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании.



В РФ на атомных станциях эксплуатируется 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27.89 ГВт: 18 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, 15 - с канальными реакторами, 2 энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением (БН-600 и БН-800). Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет порядка 18.3%.







"AK&M" от 03.10.2017