Нефть рухнула - рубль последовал за ней

Российский рынок акций закончил торги в понедельник в небольшом минусе на волне падения цен на сырую нефть. Участники рынка не проявляли активности: они ожидают заседаний мировых ЦБ в начале текущего месяца. В лидерах среди снизившихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (-0.98%) и нефтегазового (-0.76%) секторов. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского.



Цены на сырую нефть в понедельник упали на фоне опасений, что после восстановления нефтеперерабатывающей инфраструктуры юга США добыча и переработка нефти вновь сильно вырастет. Североморская марка нефти Brent к концу торгов в России упала на 1.92% до $55.7 за баррель. Западно-техасская WTI рухнула на 2.77% до $50.23 за баррель.



На валютном рынке рубль сильно снизился по отношению к американскому доллару, следуя за падением нефти, а также благодаря широкому спросу на доллары на валютном рынке Forex, который спровоцирован ростом доходности государственных облигаций США. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии выросла на 0.75% до 57.92 руб. за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра прибавила 0.09% до 67.99 руб. за евро.



Аналитик полагает, что рубль в краткосрочной перспективе будет и дальше поддерживаться фактором кэрри-трейда в ОФЗ из-за сильного разрыва в уровнях как внутренних, так и внешних процентных ставок.





"AK&M" от 03.10.2017