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03/10/2017
13:25

Совет директоров компании "ТНС энерго Марий Эл" возглавила Е.Евсеенкова

Заседание совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл" состоялось 2 октября. Об этом говорится в сообщении компании.

Совет принял решение избрать своим председателем Елену Евсеенкову.

ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (ранее - ОАО "Мариэнергосбыт", ИНН 1215099739) - электроснабжающая организация, осуществляющая деятельность по продаже электроэнергии потребителям на территории Республики Марий Эл. Компания является Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории региона, контрольный пакет акций принадлежит ПАО ГК "ТНС энерго". В июле 2015 года Мариэнергосбыт был переименован и начал работать под единым брендом "ТНС энерго".

Чистая прибыль ПАО "ТНС энерго Марий Эл" за 2016 год по МСФО выросла на 54.89% до 279.774 млн руб. со 180.63 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 11.18% до 6.422 млрд руб. с 5.776 млрд руб., операционная прибыль - на 42.92% до 378.834 млн руб. с 265.059 млн руб., прибыль до налогообложения - на 45.59% до 356.509 млн руб. с 244.873 млн руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ТНС энерго Марий Эл" по РСБУ в первом полугодии 2017 года сократилась в 4.08 раза до 39.716 млн руб. со 161.953 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка снизилась на 1.73% до 3.518 млрд руб. с 3.58 млрд руб., убыток от продаж составил 24.915 млн руб. против прибыли в 230.599 млн руб. за аналогичный период 2016 года, прибыль до налогообложения уменьшилась в 4 раза до 52.565 млн руб. с 210.072 млн руб.


"AK&M" от 03.10.2017
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